Krack: Před podpisem nové smlouvy jsme si nebyli jistí, zda bude chtít Alonso v F1 pokračovat

Aston Martin v minulém týdnu informoval o tom, že podepsal s Fernandem Alonsem novou víceletou smlouvu, což znamená, že by měl Španěl v F1 setrvat minimálně do konce sezony 2026, kdy už mu bude 45 let.

Pokud dvojnásobný mistr světa F1 z let 2005 a 2006 kontrakt dodrží, bude nejstarším jezdcem od dob Grahama Hilla, který svůj poslední závod odjel v polovině 70. let ve věku 46 let.

Před prodloužením Alonsovy smlouvy však nebylo úplně jisté, zda bude chtít nejzkušenější pilot historie F1 v královně motorsportu pokračovat.

A zcela přesvědčen o tom nebyl ani šéf Astonu Martin Mike Krack.

„Nebyl jsem si jistý,“ přiznal Lucemburčan, kterého cituje Autosport.

„Fernando totiž jasně řekl, že ho vyčerpává (stále nabitější, pozn. red.) kalendář a že mu cestování odčerpává spoustu energie, zejména, pokud chcete dělat věci jako on,“ uvedl dále Krack.

„Když vidíte, jak pracuje a jak komunikuje s týmem, vidíte, že do toho dává 100 procent. Pak chápete, že když říká, že mimo to nemá žádný normální život, že je to pravda. Měl jsem tedy obavy, že řekne, že už chce dělat něco jiného. Potěšilo mě, když jsem viděl, že miluje F1 víc než svůj soukromý život,“ prohlásil šéf Astonu Martin, za který Alonso momentálně závodí druhým rokem.

A i když se v poslední době objevovaly spekulace, že by Alonso mohl po letošní sezoně zamířit ke konkurenci (například k Mercedesu či Red Bullu), podle Kracka nic nenasvědčovalo tomu, že by měl rodák z Ovieda přestoupit jinam.

„Fernando drží slovo,“ podotkl Krack v kontextu toho, že měl Alonso Astonu Martin slíbit, že pokud v F1 zůstane, bude to jedině s týmem ze Silverstone.

„Jsme tedy rádi, že to takhle dopadlo,“ dodal boss Astonu Martin.