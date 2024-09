Krack: Po získání Neweyho už nebudeme outsideři

Aston Martin do svých řad získal velkou posilu, kterou je veleúspěšný konstruktér Adrian Newey. Podle šéfa stáje ze Silverstone dodá Newey týmu kredibilitu při snaze dosáhnout svých cílů.

K Astonu Martin se v březnu příštího roku připojí konstruktér Adrian Newey. Podle šéfa britského týmu Mika Kracka může Newey vedle svých schopností stáji přinést i další pozitiva – Aston Martin může díky němu být úspěšnější při získávání sponzorů a může se v budoucnu stát i ještě zajímavější destinací pro závodní jezdce.

„Když byla zpráva o jeho příchodu v týmu interně komunikována, bylo úžasné sledovat, jak má 800 lidí radost,“ popsal Krack, kterého cituje Autosport, jak tým přijal informaci, která potvrdila dohodu s Neweym.

„Myslím, že jeho angažování bude mít vliv na všechny. Když se vám podaří přivést Adriana Neweyho, je to především důkaz, že jde o důvěryhodný projekt. Že celá Lawrencova vize nejsou jen slova, ale skutečně činy, kterým můžeme jako tým věřit,“ poukázal Lucemburčan.

„Už nejsme žádní outsideři, jako tomu bývalo v minulosti. Jsme tým, který by si měl být jistý, že dokáže uspět. Díky tomu pak máte úplně jiný přístup k partnerům, ale i závodním jezdcům. Myslím, že to otevírá spoustu dveří do budoucna,“ věří Krack.

Vzhledem k tomu, že týmy mohou na vozech pro revoluční sezonu 2026, která přinese velké změny v pravidlech, začít pracovat 1. ledna 2025, znamená to, že první dva měsíce práce na monopostu pro ročník 2026 budou ještě bez Neweyho, který se k týmu připojí až 1. března.

Podle Kracka to však není zásadní problém.

„Myslím, že základ, tedy kde se bude nacházet motor a kde je převodovka, je jasný. Nesmíme také zapomínat na to, že předpisy jsou v některých oblastech také dost omezující, takže tam není taková volnost jako nyní. Pak je na nás, abychom vše přizpůsobili. Musíme být připraveni na to, že možná trochu upravíme projektový plán, abychom mohli implementovat nové nápady,“ dodal šéf Astonu Martin.