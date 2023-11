Krack chce, aby Alonso zůstal u týmu i po roce 2024

Mike Krack by byl rád, pokud by Alonso zůstal u týmu déle než jen do konce příští sezóny.

Fernando Alonso měl zejména na začátku sezóny u Astonu Martin velmi dobré výsledky. Zatím letos získal osm pódií a 73 % bodů svého týmu. Forma zelených monopostů se ale v průběhu roku zhoršila.

V posledních závodech se naopak zase trochu zlepšuje a lepší je také forma Lance Strolla. Přesto tým táhne především Alonso.

Šéf týmu Mike Krack by proto rád prodloužil Alonsovo působení v týmu až do sezóny 2025, kdy bude dvojnásobnému mistru světa 44 let.

„Myslím, že na tuto otázku nemusím odpovídat,“ reagoval Krack na otázku, zda chce Alonsa v týmu udržet. „Rozhodně ano.“

Krack řekl, že Alonsův příchod do týmu přinesl „jen samá pozitiva“. „Vlastně od prvního dne až do dneška jsme byli unešení. Abych byl upřímný, vždy jsem si myslel, že ty měsíce na začátku byly trochu líbánky. Ale jsem docela rád, že se nám podařilo líbánky o něco prodloužit.“

„Myslím, že jsme obdrželi pozoruhodného týmového hráče, který byl konstruktivní za všech okolností a to zejména když to bylo obtížné.“

„Když bylo auto konkurenceschopné nebo konkurenceschopnější, je samozřejmě snazší být konstruktivní, ale skutečné kvality se projevily... vezměme si jako příklad Mexiko. Pro oba jezdce by bylo snadné se postavit před mikrofony a pustit se do týmu nebo jít proti týmu a bylo by to asi zasloužené.“

„Ale myslím si, že v té době se projevily skutečné kvality týmového charakteru obou jezdců. A pro mě je to jeden z vrcholů sezony, že jsme jako tým dokázali v té době držet pohromadě.“