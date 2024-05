Kostky jsou vrženy. Red Bull oficiálně potvrdil odchod Adriana Neweyho

„Tým oznamuje, že technický ředitel Adrian Newey v prvním čtvrtletí roku 2025 opustí technologickou skupinu Red Bull,“ uvedl tým v prohlášení.

„Vedoucí inženýr se stáhne z Formule 1, aby se mohl soustředit na finální vývoj a dodávku prvního hypercaru Red Bull – velmi očekávaného modelu RB17. Na tomto vzrušujícím projektu se bude nadále podílet a věnovat se mu až do jeho dokončení.“

„Rádi bychom Adrianovi poděkovali za úspěchy, kterých jsme za dobu naší dosavadní spolupráce dosáhli. Měl pro nás zásadní význam při dosažení pozoruhodných sedmi titulů v šampionátu jezdců Formule 1 a šesti titulů v šampionátu konstruktérů – celkem 118 vítězství a 101 pole positions včetně pole position a vítězství v STR 2007 (myšlen vůz STR2008, pozn. redakce).

Dohoda a dál...?

Newey by tak měl být odstřižen od dění ve F1 a věnovat se hypercaru RB17. To by mohlo nahradit klasické manažérské volno. Po svém odchodu z Red Bullu by se tak teoreticky mohl ihned nebo téměř ihned ujmout práce jinde a promluvit do vývoje vozu pro rok 2026 (jeho vývoj je nyní stejně zakázán a bude možný až od Nového roku).

Zatím není jasné, kam povedou jeho další kroky. Jako nejpravděpodobnější varianta se zmiňuje Ferrari, kde by Newey spolupracoval se sedminásobným mistrem světa. Vyloučit nelze ani Aston Martin, Mercedes či McLaren.

Prvním projektem v rámci F1 od Adriana Neweyho (*1958) byl vůz March 881 v roce 1988. Z týmu se následně stal Leyton House. V létě roku 1990 u týmu skončil. Poté působil u Williamsu (1991 až 1996) a McLarenu (1997-2005). Od roku 2006 je u Red Bullu.

„Už jako malý kluk jsem chtěl být konstruktérem rychlých aut,“ řekl Newey. „Mým snem bylo stát se inženýrem ve formuli 1 a měl jsem to štěstí, že se mi tento sen splnil.“

„Po téměř dvě desetiletí mi bylo velkou ctí, že jsem hrál klíčovou roli v postupu Red Bull Racing od začínajícího nováčka k týmu, který získal několik titulů. Nyní však cítím, že nastal vhodný okamžik předat štafetu jiným a hledat nové výzvy. Mezitím nás čekají závěrečné fáze vývoje RB17, takže po zbytek mého působení v týmu se budu soustředit na ně.“

„Rád bych poděkoval mnoha úžasným lidem, se kterými jsem na naší cestě v Red Bullu za posledních 18 let pracoval, za jejich talent, odhodlání a tvrdou práci. Bylo mi opravdovou ctí a jsem přesvědčen, že inženýrský tým je dobře připraven na práci, která se chystá na konečný vývoj vozu v rámci čtyřletého období tohoto souboru předpisů. Z osobního hlediska bych také rád poděkoval akcionářům, zesnulému Dietrichu Mateschitzovi, Marku Mateschitzovi a Čallermu Júvitjovi za jejich neochvějnou podporu během mého působení v Red Bullu a Christianovi, který byl nejen mým obchodním partnerem, ale také naše rodiny jsou přáteli. Děkuji také Oliveru Mintzlaffovi za jeho řízení a Eddiemu Jordanovi, mému blízkému příteli a manažerovi.“

„Všechny naše nejlepší okamžiky za posledních 20 let přišly s Adrianovou rukou u technického kormidla,“ řekl Christian Horner. „Jeho vize a genialita nám pomohly získat 13 titulů během 20 sezón. Jeho výjimečná schopnost vytvářet koncepce přesahující rámec F1 a přinášet širší inspiraci do konstrukce vozů grand prix, jeho pozoruhodný talent přijímat změny a nacházet nejpřínosnější oblasti pravidel, na které se zaměřit, a jeho neutuchající vůle po vítězství pomohly týmu Red Bull Racing stát se větší silou, než si myslím, že si dokázal představit i zesnulý Dietrich Mateschitz. A co víc, uplynulých 19 let s Adrianem bylo nesmírně zábavných. Když Adrian nastoupil do Red Bullu, byl pro mě už superhvězdou. O dvě desetiletí a 13 šampionátů později odchází jako skutečná legenda.“

„Je to také můj přítel a člověk, kterému budu navždy vděčný za vše, co do naší spolupráce přinesl. Odkaz, který po sobě zanechává, bude znít v halách Milton Keynes a vůz RB17 bude důstojným svědectvím a odkazem jeho působení u nás.“