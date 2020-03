Koronavirus ušetří týmům hodně peněz, věří Franz Tost

Kvůli epidemii koronaviru muselo vedení formule 1 o jeden rok odsunout uvedení nových technických pravidel v platnost. Nové vozy měly původně závodit již v sezóně 2021, nakonec ale novou generaci monopostů spatříme až v roce 2022.

Díky tomuto kroku nebudou muset týmy „královny motorsportu“ v roce 2020 vést nákladný dvojitý vývoj. Kdyby totiž k odložení zavedení nových pravidel nedošlo, tak by jednotlivé stáje paralelně s vývojem letošního monopostu pracovaly na zcela nových vozech pro následující sezónu.

Týmy formule 1 tak budou první vozy nové generace stavět až během příštího roku, což znamená, že na monoposty pro sezónu 2022 se již bude vztahovat rozpočtový strop. Díky těmto okolnostem mohou týmy formule 1 podle názoru Franze Tosta ušetřit nemalé množství finančních prostředků.

„Každá mince má dvě strany. Výhodou epidemie koronaviru je to, že letos nebudeme muset dělat dvojitý vývoj,“ rozpovídal se Tost na toto téma pro Autosport.

„Vůz pro sezónu 2022 nemůžeme začít vyvíjet před startem roku 2021. To zároveň znamená, že vývoj v roce 2021 se bude odehrávat pod rozpočtovým stropem.“

„To je velmi důležité, protože to ušetří hodně peněz. Znamená to, že dvojitý a finančně velmi náročný vývoj už nebude nutný.“

Kvůli „koronavirovému“ zpoždění sezóny 2020 budou týmy F1 v roce 2021 startovat s vozy, které se budou jen málo odlišovat od těch současných. Před sezónou 2021 mělo přitom původně dojít k možná nejdražšímu vývoji vozů v hybridní éře formule 1.

„Šasi už bude homologováno a stejně tak mechanické části a zavěšení. Jediná oblast, která se bude moci upravovat, je aerodynamika. To zahrnuje přední křídlo, zadní křídlo, bodywork, bočnice a difuzory,“ řekl Tost o vozech pro rok 2021.

Kromě financí bude týmům za účelem snížení nákladů zkrácena i nejdelší možná doba využitelná pro testování ve větrném tunelu.

„FIA kontroluje testování ve větrném tunelu. Od týmů bude dostávat videa a fotografie z větrných tunelů,“ popisuje úpravu pravidel Franz Tost.

„To znamená, že do větrného tunelu nemůžete dát vůz pro rok 2022, protože by vypadal naprosto odlišně a každý by to hned poznal.“

„Obrázky vozů ve větrných tunelech požaduje FIA už nyní. Mohou zkontrolovat, jaký model byl testován.“

„Žádný tým si nemůže dovolit pokoušet se oklamat tvůrce pravidel. Žádný tým to nemůže udělat, protože je v tom zapojeno příliš mnoho lidí.“

„Když jde do větrného tunelu nový model, tak jako první o tom vědí jeho tvůrci. Jako další se to dozví obsluha větrného tunelu. To je celkem aspoň deset lidí. Do takového rizika by nikdo nešel,“ myslí si šéf AlphaTauri.

Foto: Getty Images / Mark Thompson