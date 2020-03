Koronavirus: Maranello v karanténě, Bahrajn se pojede bez diváků

Italská vláda v noci na dnešek dala do karantény velkou část severu země. Dotkne se to také Modeny a to včetně Maranella. Naopak továrna AlphaTauri se nachází v oblasti Emilia-Romagna ale v provincii Ravenna, která v karanténě být nemá (mapa zde).

Situace se může dotknout také Pirelli, které vyrábí pneumatiky pro F1 v továrnách v Turecku a Rumunsku, ale své sídlo má v Miláně.

Zatím není jasné, jaký dopad budou mít opatření na F1. Vláda uvádí, že ve výjimečných případech (například při mimořádných pracovních důvodech) lze karanténu opustit. Část personálu Ferrari už je v Austrálii, nebo tam zrovna cestuje.

O čem se však už nemluví, je podpora týmu ze strany továrny – ať už jde o simulátor, který je nasazen z pátku na sobotu, tak o inženýry v průběhu závodu. Není zřejmé, zda bude továrna Ferrari v době Grand Prix Austrálie v provozu.

F1 už dříve uvedla, že pokud by se některý z týmů nemohl závodu zúčastnit, bude závod zrušen.

Bahrajn bez diváků

Ke konkrétnímu vývoji došlo v Bahrajnu. Závod se sice pojede, ale pořadatelé rozhodli, že se pojede bez diváků.

Foto: Auto.cz a Svět motorů