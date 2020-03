Koronavirus a motorsport? Nejvíce trpí formule E

Formule E je aktuálně jedním z nejvíce zasažených šampionátů novým typem koronaviru. Kvůli hrozbě nákazy se jako první zrušil podnik elektrického šampionátu v jihočínském letovisku San-ja na ostrově Chaj-nan. V „čínském Miami“ se mělo závodit 21. března.

Kvůli tomu přišla formule E o jediný závod sezóny v Číně a jejím blízkém okolí, protože tradiční prosincový podnik v Hongkongu byl kvůli občanským protestům a nepokojům v ulicích zrušen již před startem sezóny. Zrušení čínského závodu však mohli někteří piloti brát s povděkem. Jmenovitě na příklad Sébastien Buemi nebo Brendon Hartley díky zrušení závodu v San-ja nemusejí řešit termínovou kolizi formule E se závodním víkendem FIA WEC a IMSA WSC na floridském Sebringu.

S postupem času však formule E začala kvůli šířící se epidemii přicházet o další závody. Vzhledem ke zhoršující se situaci v Itálii asi nikoho nepřekvapilo oznámení vedení šampionátu o odložení E-Prix v Římě, která měla být 4. dubna prvním evropským závodem sezóny. Tento závod zatím nebyl oficiálně zrušen a stále žije naděje, byť malá, na jeho uskutečnění v náhradním termínu.

Další špatná zpráva pro kalendář formule E přišla ve středu ráno. Kvůli šíření koronaviru v Indonésii byl zrušen závod formule E v Jakartě, který byl původně naplánován na 6. června. Podle aktuálních zpráv je navíc velmi pravděpodobné, že elektrický šampionát bude muset zrušit též závody v Paříži a v jihokorejském Soulu.

„Spolu s rostoucím počtem případů nemoci Covid-19 v zemích, kde měla formule E naplánované závody, se snažíme pracovat na náhradních variantách, které by nám pomohly snížit celkový dopad koronaviru na šampionát. Chceme v šesté sezóně odjet co největší počet závodů,“ řekl v oficiálním prohlášení Alberto Longo, spoluzakladatel série elektrických formulí.

„Pracujeme s variantou pořádání dvou závodů během jednoho víkendu, s využitím permanentních okruhů a se závoděním za zavřenými dveřmi,“ dodal Longo. Podle webu e-racing365.com již na stole leží varianta, podle které by se uspořádal jeden náhradní závod na okruhu Ricarda Torma ve Valencii, který pravidelně hostí předsezónní testy formule E.

Pokud nebudeme počítat další dva ohrožené podniky v Paříži a v Soulu, tak z původního kalendáře ještě zbývají čtyři nezrušené závody – Berlín (21. června), New York (11. července) a „double header“ v Londýně na závěr celé sezóny 2019/2020 (25.-26. července).

Problémy MotoGP a odložené Le Mans

Napříč spektrem motorsportu pochopitelně koronavirus nepůsobí potíže jen v automobilových šampionátech. Značně byla narušena sezóna mistrovství světa silničních motocyklů, která o minulém víkendu musela v Kataru odstartovat bez nejprestižnější kategorie MotoGP. Na okruhu Losail tak závodili pouze jezdci tříd Moto2 a Moto3. Týmy slabších kubatur byly na místě konání prvních závodů již delší dobu kvůli předsezónním testům, a tak se jich nedotkla povinnost karantény.

Problémy MotoGP spojené s šířením koronaviru však Katarem ani zdaleka neskončily. Odloženy již byly další dva závodní víkendy MS silničních motocyklů v Thajsku (původně 22. března) a na Okruhu Amerik u texaského Austinu (původně 5. dubna). GP USA byla přeložena na listopadový termín a oficiálně nebyly zrušeny ani podniky MotoGP v Kataru a v thajském Buriramu, pro oba podniky hledá FIM náhradní termíny.

MotoGP se však pravděpodobně nevyhne odkládání či rušení dalších závodů. Ohrožené je určitě konání GP Itálie v Mugellu (31. května) a GP San Marina v Misanu (13. září) a problémy může mít i německý Sachsenring nebo Grand Prix České republiky na brněnském Masarykově okruhu, která by se měla konat 9. srpna.

Do problémů se kvůli koronaviru dostalo i vytrvalostní mistrovství světa motocyklů (FIM EWC). Vedení šampionátu muselo přesunout motocyklovou verzi 24 hodin Le Mans z dubnového termínu až na září, což je ale měsíc, kdy závodem 24 hodin Bol d’Or již obvykle startuje nová sezóna.

Trable na Monze

Severoitalská Monza leží v jednom z celosvětově nejvíce zasažených regionů koronavirem. Není proto divu, že slavný italský okruh již nyní přišel o několik původně naplánovaných akcí.

Na Monze má letos závodit šampionát DTM, který měl mít v „chrámu rychlosti“ i oficiální předsezónní testy. Ty byly ale ze severu Itálie z bezpečnostních důvodů přesunuty na německý Hockenheim.

Monza měla také hostit dvanáctihodinový závod šampionátu 24H Series, který loni opanoval český tým Scuderia Praha. Premiérová dvanáctihodinovka na severoitalském okruhu ale musela být z jarního termínu přesunuta na červenec a původně přihlášené týmy budou evropskou část sezóny nově otevírat v portugalském Estorilu.

Ve spojitosti s Monzou také přišla špatná zpráva pro fanoušky prestižního seriálu sportovních vozů GT3 GT World Challenge Europe Endurance Cup (dříve Blancpain GT). Sezóna tohoto šampionátu měla odstartovat tradiční tříhodinovkou v Monze, která ale musela být zrušena a nahradí ji tříhodinový závod v Barceloně 11. října. Do GT World Challenge patří i slavná čtyřiadvacetihodinovka ve Spa, která by se měla jet o víkendu 25.-26. července. Tento termín zatím nebyl nijak měněn.

Problém s koronavirem ve spojitosti s motorsportem je pochopitelně velmi rozsáhlý a překračuje možné hranice tohoto článku. Ve formuli 1 se již musela odložit GP Číny, GP Bahrajnu se pojede bez diváků, v akutním ohrožení je premiérová GP Vietnamu a do ohrožení se může dostat i celá řada evropských závodů „královny motorsportu“.

Do ohrožení se postupně dostávají i motoristické akce v USA. Bez problémů by sice o tomto víkendu měl proběhnout start nové sezóny IndyCar na městském okruhu v St. Petersburgu na Floridě i pátý závod sezóny NASCAR v Atlantě, restrikce však mohou hrozit závodnímu víkendu „Super Sebring“ na slavném floridském okruhu, který má 20. a 21. března hostit závody FIA WEC (1000 mil) a IMSA WeatherTech SportsCar Championship (12 hodin). Kempy podél okruhu Sebring by měly obsadit desítky tisíc fanoušků sportovních vozů…

Foto: ABB Formula E