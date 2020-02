Koronavir už ovlivňuje i Maranello

Pokud by se měla jet v nejbližších dnech Velká cena Itálie, patrně by došlo k jejímu zrušení. Monza je ale tradičně na programu až v září, takže toto téma není aktuálně na stole.

Italský autoklub už ale oznámil, že zrušil všechny své automobilové soutěže, které se měly konat mezi 24. únorem a 1. březnem.

Koronavir už ovlivnil také Ferrari. V oblasti Emilia Romagna je 19 potvrzených případů, 1 pak přímo v Modeně.

Ferrari do konce měsíce (zatím) uzavřelo svá muzea. Omezilo také služební cesty, návštěvy továrny a všichni zaměstnanci, kteří pocházejí, nebo přijeli z postižených oblastí, mají zakázaný vstup.

