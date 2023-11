Kontaktoval Hamilton Red Bull, nebo Red Bull Hamiltona? Šéfové týmů se neshodnou

Christian Horner rozvířil vody závěru sezóny, když prohlásil, že Lewis Hamilton na začátku roku kontaktoval Red Bull, aby jednal o možném přestupu. Hamilton to popřel a uvedl, že to byl naopak Red Bull, kdo ho kontaktoval.

„Nicméně na začátku roku mě oslovil, abychom se setkali. Jen jsem jim pogratuloval k úžasnému roku. Řekl jsem, že doufám, že s nimi budu moci brzy bojovat. To bylo vše. Nevím, o co jde. Podle mě se snaží jen rozvířit vody,“ řekl Hamilton pro Sky Sports.

Situaci už okomentoval také Toto Wolff, který přidal své informace a pohled.

„Nechápeme, co ho to napadlo, že vymýšlí takové věci,“ řekl Wolff, kterého cituje Racingnews365.com.

„Stalo se to, že Christian chtěl prostřednictvím agentury, se kterou spolupracujeme, získat kontaktní údaje, aby mohl mluvit o sedačce. Tak to celé proběhlo, byl to Christian, který se ptal na Lewisovu dostupnost.“

„Nešlo o sedačku, byl to jen takový výkřik do tmy. Viděl jsem to, takže nevím, co ho vede k tomu, aby s tímhle přišel.“

Podle Hornera Red Bull kontaktovali manažéři Hamiltona

Christian Horner trvá na tom, že ho Hamilton oslovil – nikoliv osobně, ale prostřednictvím svých zástupců.

„Jen projevili zájem,“ řekl Christian Horner pro RaceFans. „Ale řekněme, že to není nic neobvyklého.“

„Možná je to pro Lewise trochu nepříjemné – s ohledem na jeho vlastní tým. Není to ale nic neobvyklého, když se lidé ozvou. Nebudu zabíhat do detailů, kde, kdo a proč, ale možná by nedělali svou práci, kdyby se neozvali. Spíš by mě překvapilo, kdyby Lewise neinformovali, ale nikdy nevíte, jak managementy pracují s konkrétními sportovci...“

„Přímo s Lewisem jsem se nebavil. S Lewisem neproběhly žádné tajné schůzky, na kterých bychom se bavili o závodění za Red Bull.“

Mluvčí Red Bullu pak měl pro RaceFans uvést, že Red Bull nekontaktoval Hamilton, ale jeho otec Anthony.