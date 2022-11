Konečný účet Mattia Binotta

Mattia Binotto na konci letošního roku skončí ve vedení Ferrari. Legendární italská stáj bude mít v hybridní éře už pátého šéfa.

Šéfové Ferrari se mění, problém zůstává. Z pohledu fanouška se střídají špatné a horší sezóny. V některých Ferrari vyhrává závody (zejména na začátku), získává pódia a dokonce bojuje o tituly. Místo sladké tečky ale přijde vždy jen kocovina. Vedle toho zažívá Ferrari sezóny, kdy nedokáže ani vyhrát závod.

Velké výzvy

Po Novém roce nastoupí do nejvíce horkého křesla ve F1 v rámci hybridní éry už pátý šéf. Ferrari převezme v situaci, kdy tým nemá úplně špatné auto, pravidla v oblasti pohonných jednotek se změní až v roce 2026, aerodynamická pravidla zůstávají také relativně stabilní. Na druhou stranu je soupeřem dokonale běžící stroj v podobě Red Bullu a Maxe Verstappena. A nemusí být jediný. Mercedes v příštím roce nebude chtít být znovu až třetím týmem.

Šéfové Ferrari v hybridní éře Domenicali: 2008-2014

Mattiacci: 2014-2014

Arrivabene: 2014-2019

Binotto: 2019-2022

Nový šéf převezme tým, který v letošním roce udělal velké množství strategických chyb. Bude se muset také postarat o kvalitnější vývoj v průběhu sezóny a možná také o „ekonomickou efektivitu“ týmu.

Ferrari si stěžovalo, že ukončilo vývoj brzo, protože mu kvůli rozpočtovému stropu došly peníze. Strop je pro všechny stejný a je otázkou, zda je fungování Scuderie dostatečně efektivní a na vývoj zůstává stejné množství prostředků jako v případě Mercedesu a Red Bullu.

Nový šéf bude mít k dispozici poměrně solidní jezdeckou sestavu. Ale i zde ho čeká práce. Během Binottovy vlády odešel Sebastian Vettel a přišel Charles Leclerc, kterému končí smlouva na konci roku 2024. Monačan je v poslední době poněkud demotivován a už se objevily spekulace, že by mohl v budoucnu odejít do Mercedesu a nahradit Hamiltona.

Účet Binotta

Binotto nastoupil k Ferrari už v roce 1995 do oddělení motorů. V roce 2016 ho Sergio Marchionne dostal do role technického šéfa – nahradil Jamese Allisona. Vztah mezi ním a šéfem Ferrari Arrivabenem se ale podle spekulací postupně vyostřil.

Ke konci roku 2018 se proto začalo spekulovat, že jeden z nich z Ferrari odejde. Vypadalo to, že řady Ferrari opustí Binotto, ale nakonec to byl Arrivabene. Binotto převzal jeho roli, což někteří lidé kritizovali – Binotto je inženýr a pro politickou roli neměl podle nich potřebné vlohy. Očekávalo se, že by Ferrari na politickou práci mohlo najmout někoho dalšího, ale k tomu nikdy nedošlo.

„Co se stane na konci roku 2019, pokud Red Bull vstoupí mezi ně a Ferrari bude najednou třetí nebo čtvrté v šampionátu? Může k tomu dojít. Pak padne jeho hlava. Mohou takto přijít o velmi dobrého člověka jen proto, že jej dosadili do pozice, na které by neměl být,“ uvedl v době Binottova nástupu do čela Ferrari

bývalý technický ředitel týmu Jordan ve formuli 1 Gary Anderson.

Rok 2019 nebyl pro Ferrari úplně špatný. Charles Leclerc získal ve Spa své první vítězství a úspěch zopakoval také v Monze před desítkami tisíc fanoušků Ferrari. Vettel pak přidal další vítězství v Singapuru.

V průběhu sezóny se nesčetněkrát spekulovalo, že motor Ferrari není úplně v souladu s pravidly.

S úderem konce předsezónních testů před sezónou 2020 FIA oznámila, že s Ferrari uzavřela dohodu. Podrobnosti důvěrné dohody jsme se nikdy nedozvěděli. Forma Ferrari se propadla. Tým získal jen tři stupně vítězů a skončil na šestém místě.

Vloni už byla situace lepší – tým sice nevyhrál, ale posunul se na třetí místo v Poháru konstruktérů.

Na začátku letošní sezóny bylo Ferrari považováno za favorita. V první polovině sezóny udělal tým řadu chyb, ve druhé polovině sezóny už ani neměl ani nejrychlejší vůz.

Rok Vítězství Stupně vítězů Pole position DNF Body PK 2019 3 19 9 6 504 2 2020 – 3 – 6 131 6 2021 – 5 2 1 323,5 3 2022 4 20 12 9 554 2

Místo kontinuity obětní beránek

Ferrari si letos stanovilo cíl vrátit se ke konkurenceschopnosti, což se povedlo. Přesto Binotto končí. Spekuluje se, že jeho nástupcem může být Frédéric Vasseur, který se i zná s Leclercem z dob jeho působení u Sauberu a ještě dříve z juniorských sérií.

Spekulovalo se dokonce o tom, že Ferrari oslovilo Andrease Seidla a Christiana Hornera. Pro ně ale nedává žádný smysl, aby přestupovali do nejvíce horkého křesla ve F1. Vasseurova motivace může být větší – Sauber postupně koupí Audi, takže jeho budoucnost v čele týmu nemusí být úplně jistá.