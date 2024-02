Konečně! Roman Staněk získal silného partnera

K oznámení nového partnerství došlo při příležitosti startu předsezonních testů F2 na bahrajnském okruhu Sachír. Už v neděli Roman Staněk poprvé vyjel na trať v monopostu stáje Trident, který na bočnicích zdobila loga Czechoslovak Group.

„Závodění obětuji vše, tvrdě na sobě makám a dělám vše pro to, abych dosáhl na svůj sen. Velmi si proto vážím podpory skupiny CSG, která mi umožní uskutečnit další starty ve formuli 2. CSG je silným partnerem a respektovanou značkou a nového hlavního partnera budu rád hrdě reprezentovat a usilovat o to, abychom společně dosáhli formule 1,“ uvedl Staněk, kterého čeká druhá kompletní sezona v F2.

Skupina Czechoslovak Group si Romana Staňka rozhodně nevybrala náhodou. V jejím portfoliu mimo jiné figuruje slavná značka Tatra, jejíž kamiony reprezentují CSG na slavné rally Dakar či na Africa Eco Race. CSG tak má blízko k motorsportu a podpora Romana Staňka je v její strategii dalším logickým krokem. Český talent totiž může CSG do budoucna svým prostřednictvím dostat i do „královny motorsportu“, tedy do formule 1.

„Skupina CSG je historicky provázána se světem českého motoristického sportu prostřednictvím naší automobilky Tatra. Roman Staněk se závodění věnuje už od svých devíti let a jen díky svým výkonům se dostal až do formule 2. Jako silná a dynamicky rostoucí skupina chápeme ambice a odhodlání prorazit na mezinárodním poli a chceme s Romanem Staňkem dosáhnout účasti ve slavné formuli 1,“ řekl výkonný ředitel CSG David Chour.

Podporujeme mladé talenty, kteří mají zdravou dravost, chtějí dosáhnout úspěchu a jdou si vytrvale s pílí za svými cíli. Roman Staněk je toho příkladem,“ dodal Chour.

Staněk se aktuálně věnuje testování nového monopostu, který do F2 přináší výrazně upravenou aerodynamiku. V neděli v Bahrajnu strávil na trati kvůli silnému dešti a potížím s elektronikou jen krátký čas, výraznější porci kol by měl najet dnes. První závody má poté formule 2 na programu na stejném místě 1. a 2. března.