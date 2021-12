Konečně jsem měl trochu štěstí, říká nový mistr světa F1 Max Verstappen

Nizozemský pilot Red Bullu startoval do rozhodujícího závodu sezóny z pole position. O první místo ale přišel hned po startu, kdy se lepším rozjezdem ujal vedení z druhé pozice startující Hamilton.

Ještě v prvním kole ale v šesté zatáčce došlo k souboji, kdy Verstappen zaútočil zpět na Hamiltona, ten se dostal mimo trať a zkrácením trati se udržel na prvním místě. Sportovní komisaři se incidentem nezabývali.

Hamilton na čele navyšoval svůj náskok. Po zastávkách se na první místo dostal druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez, který Hamiltona pozdržel soubojem a pomohl Verstappenovi dotáhnout se znovu za Hamiltona.

V závěru závodu boural Nicholas Latifi a způsobil výjezd safety caru. Aby nebyl závod dojet za zpomalovacím vozem, rozhodl se ředitel závodu Michael Masi urychlit celou proceduru a pustit před safety car jen jezdce o kolo zpět, kteří byli mezi prvním Hamiltonem a druhým Verstappenem, ačkoliv jen pár sekund předtím vedení závodu oznámilo, že jezdci o kolo zpět safety car předjíždět nebudou. Za normálních okolností by se do stejného kola jako vedoucí jezdci museli vrátit všichni piloti o kolo zpět.

Závod byl restartován na poslední kolo. Verstappen v něm využil čerstvějších měkkých pneumatik, které nasadil při zastávce během safety caru, a dostal se před Hamiltona na první místo. Na rovince pak několikrát změnil stopu, aby za sebou udržel Hamiltona a dojel si pro vítězství a svůj první titul mistra světa.

„Je to neuvěřitelné. Během celého závodu jsem stále bojoval. Pak přišla příležitost v posledním kole. Je to neuvěřitelné. Konečně mám trochu štěstí,“ řekl Verstappen.

„Chci také vyjádřit velké díky Checovi (Pérezovi). Dnes jel celým svým srdcem. Byla to skvělá týmová práce a on je úžasný týmový kolega.“

24letý Verstappen ve formuli 1 poprvé nastoupil jako 17letý junior Red Bullu za tým Toro Rosso. O rok později se dostal do Red Bullu, kde hned při své premiéře vyhrál Velkou cenu Španělska.

„Myslím, že můj tým ví, že je miluji a doufám, že tohle spolu budeme dělat dalších 10 nebo 15 společných let. Není důvod něco měnit, chci s nimi zůstat po zbytek života. Doufám, že mě nechají.

„Ale je to šílené. Jsem šťastný. Christian (Horner) a Helmut (Marko) mi věřili, abych byl v roce 2016 v týmu. Naším cílem bylo pochopitelně vyhrát tento šampionát a dnes jsme to dokázali. Tihle kluci, můj tým a samozřejmě Honda si to zaslouží. Mám je moc rád a opravdu si užívám naši spolupráci od roku 2016, ale tento rok byl neuvěřitelný.“