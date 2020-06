Konec výfukového hýření. Jejich počet na sezónu bude omezen

V poslední době došlo k několika změnám pravidel, které mají snížit náklady, pomoci F1 k návratu po koronavirové krizi a také zmenšit rozdíly mezi týmy.

Existují ale i některé zajímavé drobné změny. Minimální hmotnost vozu příští rok opět vzroste ze 746 na 749 kg a totéž platí pro pohonnou jednotku, u které vzrostla minimální hmotnost ze 145 na 150 kg.

Vývoj minimální hmotnosti

Cílem je, aby týmy nevyužívaly lehké a velmi drahé materiály. Došlo také k úpravám sportovních pravidel v oblasti výfuků.

V článku 23.3 a) přibylo 7 slov, která ale mají poměrně velký dopad. Omezují totiž počet výfuků na sezónu na osm kusů.

Až dosud nebyl výfukový systém z pohledu pravidel součástí pohonné jednotky. Týmům to umožnilo vyvíjet vlastní výfukové potrubí, které bylo nezávislé na dodavateli pohonné jednotky. Red Bull tak mohl mít před dvěma lety jiné výfuky než Renault apod.

Nevýhodou je, že to stálo peníze, protože týmy vyvíjely výfuky tak, aby jim to pomohlo z hlediska výkonu nebo hmotnosti. Na výdaje to má dva dopady: týmy utrácely za vývoj a drahé materiály a také nasazovaly více verzí výfuků během sezóny. Občas šlo až o rozmazlenost. V roce 2019 McLaren dokonce měnil výfuky mezi kvalifikací a závodem. Podle pravidel parc fermé to bylo legální, protože šlo o výměnu kus za kus.

Nově jsou výfuky nezbytnou součástí motoru a jejich počet je omezen na osm kusů na sezónu. Pokud někdo nasadí další, dostane za každý další kus penalizaci pěti míst na startu. Kromě toho budou muset týmy nově odebírat výfuky od výrobce pohonné jednotky.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek