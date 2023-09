Konec vítězné série Red Bullu? Závan čerstvého vzduchu, říká Wolff

V Singapuru skončila vítězná šňůra Red Bullu. Podle šéfa Mercedesu Tota Wolffa to však neznamená, že by rakouský tým neměl v dalších závodech opět vyhrávat.

Až v 15. závodě letošní sezony se fanoušci F1 dočkali vítěze závodu, který nehájí barvy týmu Red Bull. Vítěznou sérii rakouské stáje zastavil v Singapuru Carlos Sainz z Ferrari.

Nebyl to však pouze Sainz, kdo red bully v ulicích asijské metropole předčil. Vedle něj a jeho týmového kolegy Charlese Leclerca, se to podařilo také Landu Norrisovi z McLarenu a Lewisi Hamiltonovi z Mercedesu. Red Bull se totiž v Singapuru trápil natolik, že ani jeden z jeho jezdců nezasáhl do boje vítězství.

Podle šéfa Mercedesu Tota Wolffa je pro F1 pozitivní, že k porážce Red Bullu konečně došlo.

„Nesmíme zapomínat na to, že i pro nás byl Singapur těžkou tratí, když jsme před několika lety dominovali. Nemám pochyby o tom, že na více konvenčních tratích budou opět velmi silní,“ řekl Wolff, kterého cituje web RacingNews.com.

„Je to závan čerstvého vzduchu, že jsme měli jiného vítěze a že jsme měli pódium bez nich. V roce dominance Red Bullu si z toho musíme vzít malá pozitiva,“ dodal.