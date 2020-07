Konec. Tečka. Hotovo. Podle Webbera je vztah Vettela a Ferrari na bodu mrazu

Tým po sezóně vymění i Ricciardo a Sainz, ale ti už vědí, kam se vydají. V případě Sainze je navíc vztah s týmem dlouhodobě na dobré úrovni. Vettelův vztah s Ferrari se začal hroutit už vloni (a možná i dříve), když do týmu přišel Charles Leclerc.

„Vztah skončil,“ řekl Webber v podcastu Fast Lane. „Chemie je pryč, manželství skončilo.“

„Sebastian je oblečený v červené, řídí červené auto, ale je tu pro sebe. Z hlediska dynamiky si myslím, že Sebastian byl po závodě prázdný.“

„Myslím, že Sebův scénář je, že čím dříve bude konec, tím lépe pro všechny zúčastněné.“

Podle Webbera byl Vettelův konec u Ferrari překvapením a to i pro samotného Němce. Ten se o něm dozvěděl tak, že mu Mattia Binotto zavolal a sdělil, že už s jeho službami nepočítají.

„Myslím, že to většinu z nás překvapilo, Sebastiana zřejmě nejvíce. Dokonce i to, jak mu to bylo sděleno – po telefonu. Nevyložili úsilí, aby mu to řekli tváří tvář.“

„Je zřejmé, že tento vztah nebo dynamika toho, jak to probíhalo, nebyl zdravý a oni si mysleli, že je nejlepší nepokračovat.“

Podle Webbera nešlo o to, že by se obě strany nedohodly na podmínkách – například v tom smyslu, že by Vettel dostal nabídku jednoleté smlouvy, ale chtěl dlouhodobější kontrakt. „Tohle nebylo ani předloženo. Ferrari o tom vůbec neuvažovalo.“

Webber věří, že jeho bývalý týmový kolega ve F1 zůstane. „Nemyslím si, že je po všem,“ řekl. „Myslím, že má stále šanci do roku 2022 něco sehnat. Kdo ví, možná v roce 2021 v Red Bullu?“

Podle Webbera musí nyní Vettel dostat Maranello z hlavy a získat zpět energii.

„Myslím, že v budoucnu bude stále na startovním roštu, ať už to bude v roce 22 nebo 21.“