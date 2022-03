Konec sporu? Pozdravil jsem Magnussena slovy Suck my balls a líbilo se mu to, říká Hülkenberg

Už to bude pět let, co při Velké ceně Maďarska 2017 došlo k souboji mezi Magnussenem a Hülkenbergem. Německý pilot se při něm dostal mimo trať, za což byl Magnussen následně potrestán.

Po závodě poskytoval Magnussen rozhovor dánské televizi, když se objevil Hülkenberg a poklepal mu na rameno se slovy „opět nejnesportovnější jezdec na startovním roštu.“ Magnussen na to reagoval slovy „Suck my balls“. Hláška se stala virální a to stejně jako vztah mezi oběma jezdci.

V Bahrajnu se oba opět potkali a to v trochu podobných rolích. Do vozu usedli nečekaně na poslední chvíli. Hülkenberga čeká ještě závod v Saúdské Arábii, Magnussen má smlouvu na celou sezónu.

„Pozdravil jsem ho slovy ‚Suck my balls, zlato,‘“ řekl Hulkenberg Autosportu. „Jsou to moje přesná slova k němu. Není to tak, že bych Kevina neměl rád, ale poté, co se stalo v Budapešti, jsme nepromluvili ani slovo. Ani předtím jsme spolu nikdy pořádně nemluvili.“

„Myslel jsem, že už bylo na čase. Protože to není tak, že ho nemám rád, jen jsem si myslel, že ten incident na trati byl trochu drsný. Jako závodníci máte občas tendenci nesouhlasit. Ale připadalo mi docela legrační pozdravit ho slovy ‚Suck my balls, zlato‘. Docela se mu to líbilo!"

„Myslím, že to není něco, co by mě příliš trápilo,“ řekl Magnussen. „Ale ano, je to vždy příjemné. Myslím tím, že jsme o té věci nikdy nemluvili.“ Magnussen potvrdil, že podobných méně populárních „sporů“ měl s jezdci více.

„Média mezi námi vytvářejí nějaké napětí, jako mezi mnou a Romainem nebo mezi mnou a Nicem. Ve skutečnosti je tam hodně respektu. Některé věci jsou zvenčí vnímány jedním způsobem a zevnitř je to úplně jinak.“