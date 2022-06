Konec snu? Strollovi se nedaří a Audi ho nechce

Aston Martin na sebe upozornil ve Španělsku, kde vyjel s bočnicemi, které nápadně připomínaly ty od Red Bullu. Podle Astonu náhoda. Red Bull na to má ale trochu odlišný názor. Kauza ale nakonec zřejmě vyšumí do ztracena. Stačí se podívat na situaci v šampionátu. Red Bull má už teď 19krát více bodů! Aston ho může zajímat snad jen jako soupeř sesterského týmu AlphaTauri.

Bez ohledu na původ bočnic, Astonu Martin se nedaří. V sobotu Vettel zářil v posledním tréninku, ale v kvalifikaci jeho hvězda pohasla. Tým špatně natlakoval pneumatiky. Alex Wurz to na ORF okomentoval slovy, že jde o školáckou chybu, kterou můžeme možná vidět ve F3, když má inženýr špatný den, ale ne ve formuli 1.

V Kanadě nakonec Aston Martin získal 1 bod. Nyní ho čeká druhý domácí závod v řadě – jeho továrna se nachází hned vedle okruhu Silverstone. Tým připraví nové díly, které rozhodnou, zda tato sezóna bude hrozná nebo jen špatná.

V Silverstonu také vyrůstá nová továrna. Lawrence Stroll do týmu hodně investoval, ale člověk musí být hodně velký optimista, aby v současné „zelené okurce“, jak se začíná vozům týmu přezdívat, viděl budoucího šampióna.

Nedaří se ani automobilce. Vztah mezi Astonem Martin jako automobily a Astonem Martin jako týmu formule 1 sice není tak těsný, jako je tomu třeba u Ferrari, ale přesto... Astonu se nedaří ani tam. Prodeje nejsou nejlepší a na burze Aston šimrá pověstné dno. Na začátku roku 2020 se jeho akcie obchodovaly za 3000 liber, nyní je to za 500. Padají sice všechny trhy, ale Aston Martin dlouhodobě. Kromě Lawrence Strolla z toho určitě není nadšený ani Toto Wolff, který do automobilky v roce 2020 investoval nemalou sumičku.

Podle Motorsport Total se v paddocku proslýchá, že bývalý módní manažer, který zbohatl s Tommy Hilfiger & Co., již prodává soukromý majetek, aby získal kapitál pro své investice. Zda je to pravda, nevíme...

Audi nemá zájem

VW vstupuje do F1. To je už téměř jisté. Porsche se zasnoubí s největší pravděpodobností s Red Bullem. Může to být volný vztah, kdy bude Porsche velkým partnerem v oblasti nové pohonné jednotky pro rok 2026, ale spekuluje se také o manželství v podobě odkupu podílu.

U Audi plány neznáme. Očekává se, že má zájem koupit tým. Výčet možností je omezen: McLaren, Williams, Sauber a Aston Martin.

Známý novinář Joe Saward už v květnu na svém blogu uvedl, že se „říká, že Stroll a jeho investoři nyní aktivně hledají způsoby, jak prodat firmu Audi.“

Nemuselo by jít o odchod Strolla (Strollů) ze Silverstonu. Audi by mohlo být spolumajitelem. Ale i kdyby Stroll prodal tým celý, nejspíše by neprodělal. Forma týmu na trati může hrát roli, ale jsou zde pokročilé investice do nové továrny, zaběhnutý tým a příznivé klima, kdy je vše okolo F1 nyní značně atraktivní.

Podle Motorsport Total je ale situace trochu podobná slavnému meme. Audi Stroll a jeho Aston Martin nezajímají a dívá se jen na Sauber, který dnes jezdí ve F1 jako Alfa Romeo (ale jinak je to pořád Sauber).