Konec Lance Strolla v F1? Projekt Astonu Martin je postaven kolem něj, reaguje Krack

V rámci celého startovního pole F1, vzbuzuje dlouholeté angažmá Lance Strolla v královně motorsportu asi největší kontroverze.

Ačkoliv měl Kanaďan velmi úspěšnou juniorskou kariéru a i v F1 několikrát zazářil (zmínit můžeme tři pódiová umístění či pole position v Turecku v roce 2020), je jeho jméno často diskutováno v souvislosti s tím, zda si sedačku v královně motorsportu zaslouží.

Stroll, jehož otec Lawrence je majitelem týmu Aston Martin, za který závodí, totiž již druhým rokem výrazně zaostává za svým týmovým kolegou Fernandem Alonsem.

V kontextu toho se v poslední době objevilo několik spelukací, že by Stroll mohl v F1 skončit.

Navíc, když Aston Martin před týdnem potvrdil prodloužení spolupráce s Fernandem Alonsem, v prohlášení týmu podrobnosti o budoucnosti Strolla ve zprávě chyběly.

Z posledních slov šéfa Astonu Mika Kracka však vyplývá, že rodák z Montrealu nikam odcházet nebude.

„Minulý týden to bylo hlavně o Fernandovi. Také ale víme, že Aston Martin je Lancův domov. Víme to a celý projekt se vždycky točil kolem něj, takže hledáme kontinuitu. Vždycky jsem si myslel, že je to velmi důležité, takže uvidíme v následujících týdnech,“ uvedl Krack, kterého cituje web PlanetF1.com.