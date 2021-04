Konec kariéry! Snem byla formule 1, nechci dělat věci napůl, říká Petr Ptáček

Z motokár se rychle vypracoval až do monopostů, závodil ve španělské či italské formuli 4, v asijské formuli 3 a dostal se na startovní listinu seriálu Formula Renault Eurocup, šampionátu, odkud již mladí závodníci míří do světových sérií F3 a F2. Nyní ale Petr Ptáček končí.

„Je to sport, kde hraje obrovskou roli politika. Já osobně nejsem nositelem žádného slavného jména. Do formule 1 by měli přicházet rychlí a talentovaní závodníci, ne jezdci se slavným jménem a sponzorem v zádech,“ uvedl český závodník pro f1sport.

Ptáček strávil ve Formula Renault Eurocup dvě sezony a v šampionátu soupeřil s Oscarem Piastrim, Caiem Colletem či Francem Colapintem.

Po první sezoně skončil s italským týmem Bhaitech jako nováček na celkovém osmém místě a vybojoval dvě pódia. Na Silverstonu dojel třetí a druhé místo získal v Barceloně.

Pro sezonu 2020 Ptáček přestoupil k francouzské stáji R-ace GP, která rok před tím slavila titul s Australanem Piastrim. Výkonnostní progres se však nedostavil a český jezdec dokonce v průběhu roku po neshodách R-ace GP opustil a poslední tři závodní víkendy absolvoval v barvách holandského MP Motorsport.

Pro rok 2021 bylo v jednání angažmá u týmu Campos ve formuli 3, k podpisu smlouvy však také vinou úmrtí Adriána Campose nedošlo.

Žádnou z dalších nabídek Petr Ptáček nevyužil. Český závodník měl i možnost přesunout se do amerických juniorských formulí Indy Lights a bojovat o sedačku v IndyCar. Zámořská scéna však není nebyla jeho cílem.

„Vždy jsem snil o formuli 1, nechci nic dělat napůl. Dám maximum do mé další životní kapitoly.“

Ptáček se nyní více zapojuje do rodinného byznysu spojeného s motokárami a značkou Praga. Zároveň již není členem juniorského programu týmu Sauber.