Konec dominance Verstappena přispívá k lepšímu prodeji vstupenek, tvrdí šéf Velké ceny USA

Letošní Velká cena USA by mohla mít podobnou diváckou návštěvnost jako loňský rekordní ročník.

Promotér Velké ceny USA v Austinu Bobby Epstein prohlásil, že letošní pokles formy Red Bullu a s tím související ztráta dominance Maxe Verstappena vedly k tomu, že se zrychlil prodej vstupenek na letošní závod v Austinu.

Je tak dost možné, že se okruhu povede navázat na loňský úspěšný ročník, který do ochozů v součtu celého víkendu přilákal přes 400 tisíc fanoušků.

„Myslím, že jsme v dobré kondici, i když cesta do tohoto bodu byla letos z pohledu fanoušků trochu jiná. Prodej našich vstupenek se opravdu rozjel, když Max přestal vyhrávat a zvýšila se konkurence,“ prohlásil Bobby Epstein, kterého cituje ESPN.

„Je znát, že jsou fanoušci v obraze a že vše pozorně sledují. Je vzrušující sledovat, jak se sezóna vyvíjí,“ uvedl dále americký obchodník.

Pořadatelé v Austinu každoročně fanoušky nelákají pouze na závod F1, ale také na bohatý doprovodný program, jehož součástí jsou i koncerty velkých hudebních hvězd.

Mezi nimi letos nechybí ani 15násobný vítěz ceny Grammy Eminem, který v dějišti Velké ceny USA vystoupí na závěr sobotního programu.

„Očekáváme další velkou návštěvu, pravděpodobně někde na úrovni posledních let. Řekl bych, že ať už je rekord pro sobotní sprint jakýkoli, měli bychom ho zdolat, protože Eminem už teď překonal zájem o Taylor Swift (která v Austinu koncertovala vloni, pozn. red.). Na letošní sprintový závod přijde 130 000 až 150 000 lidí a bude to neuvěřitelná sobota. Myslíme si, že je to největší sportovně-zábavní víkend v historii,“ dodal Epstein.