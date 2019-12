Konec dlouhé spolupráce. Nick Chester končí u Renaultu

Tým dnes potvrdil, že končí dosavadní technický šéf šasi Nick Chester, který nastoupí na povinnou dovolenou. Chester v Enstone působil 20 let.

„Bavilo mě pracovat s neuvěřitelně loajální a talentovanou skupinou lidí,“ řekl Chester. „Těším se na novou výzvu a přeji do budoucna celému týmu vše nejlepší.“

Renault uvedl jako důvod probíhající restrukturalizaci svého týmu. Do Enstone by měl naopak přijít Pat Fry, který odešel z McLarenu, ale je až do léta příštího roku na povinné dovolené. Vzhledem k vazbám mezi oběma týmy je ale možné, že dojde ke zkrácení této dovolené a Fry nastoupí u Renaultu dříve.

Renault letos neměl dobrou sezónu. Nakonec obsadil páté místo a nechybělo příliš, aby skončil šestý.

Foto: Getty Images / Dan Mullan