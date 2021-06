Konec Bottase u Mercedesu? Není to pravda, jsou to jen spekulace, říká

„S Totem spolu často mluvíme, to je u nás normální,“ řekl Bottas před Grand Prix Francie. „A mluvili jsme spolu i v poslední době. To je normální.“

„Mohu potvrdit, že mi o tom nikdo neřekl, takže to není pravda, jsou to spekulace, a jsem si jistý, že existují různé spekulace, které se nezakládají na žádných faktech. Lidé se snaží vymýšlet příběhy kvůli klikům. Tak to chodí.“

Bottas nedávno řekl, že by rád začal otázku nové smlouvy řešit v průběhu července.

„Myslím, že každý rok je jiný. Vždy záleží na tom, jaká byla vaše sezona, záleží na celkové situaci týmu, jestli se poohlíží po jiných možnostech, nebo ne. Některé roky to bylo dříve, některé později. Není to norma. Mohu říct jen to, že se chceme soustředit na další tři závody. Musíme toho jako tým ještě hodně udělat, než přijmeme nějaké rozhodnutí.“

Bottas potvrdil, že nemá „plán B“ pro případ, že by přišel o sedačku u Mercedesu.

„Upřímně řečeno, ještě jsem o tom tak hluboce nepřemýšlel,“ řekl.

„Samozřejmě, že nemůžete vždy blokovat hluk, který je kolem. Každá sezóna je stejná. Stejné otázky a stejné spekulace. To k tomuto sportu patří. Myslím, že je ještě trochu brzy na to, abych na to mohl podrobně odpovědět. Ohledně smlouvy jsme s Mercedesem zatím opravdu nic neřešili, to přijde časem.“