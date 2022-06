Konec bolavých zad? FIA zakročí proti poskakování

Letošní vozy kvůli většímu vlivu podlahy trpí poskakováním. Situace je liší v závislosti na okruhu ale také týmu. Například Red Bull situaci již zřejmě zvládl. Na opačném konci je Mercedesu. Rozdíly ale mohou být i mezi jezdci jednoho týmu.

V Baku poskakování kritizovala řada jezdců (podle Tota Wolffa dokonce všichni kromě Alonsa). Poskakování má vliv na záda jezdců.

FIA vydala vydáním technické směrnice. „Po osmém podniku letošního mistrovství světa FIA formule 1, během něhož se opět projevil jev aerodynamických oscilací (porpoising) nové generace vozů F1 a jeho vliv během závodu a po něm na fyzickou kondici jezdců, se FIA jako řídící orgán tohoto sportu rozhodla, že v zájmu bezpečnosti je nutné zasáhnout a požadovat, aby týmy provedly nezbytné úpravy ke snížení nebo odstranění tohoto jevu,“ uvedla FIA.

Mezinárodní automobilová federace může vydat směrnici nebo změnit pravidla z důvodu bezpečnosti i bez jednomyslného souhlasu týmů. A právě tohoto nástroje využila po „konzultaci se svými lékaři v zájmu bezpečnosti jezdců.“

„Ve sportu, kde závodníci běžně jezdí rychlostí přesahující 300 km/h, se má za to, že veškerá koncentrace jezdce musí být soustředěna na tento úkol a že nadměrná únava nebo bolest, kterou jezdec pociťuje, by mohla mít závažné důsledky, pokud by vedla ke ztrátě koncentrace.“

„Kromě toho má FIA obavy v souvislosti s bezprostředním fyzickým dopadem na zdraví jezdců, z nichž řada po nedávných událostech hlásila bolesti zad.“

FIA uvedla, že technická směrnice byla vydána s cílem „poskytnout týmům vodítko ohledně opatření, která FIA hodlá přijmout k řešení tohoto problému“.

Opatření bude více

Prvním navrhovaným opatřením je „důkladnější kontrola prken a ližin, a to jak z hlediska jejich konstrukce, tak z hlediska zjištěného opotřebení“.

Druhým opatřením bude „definice metriky založené na vertikálním zrychlení vozu, která poskytne kvantitativní limit pro přijatelnou úroveň vertikálních oscilací.“

„Přesný matematický vzorec pro tuto metriku FIA stále analyzuje a týmy F1 byly vyzvány, aby se na tomto procesu podílely.“

Přeloženo do češtiny: FIA určitým způsobem zavede maximální míru poskakování a týmy se do této hodnoty budou muset vejít – zřejmě například nastavením světlé výšky, pokud nenajdou řešení vývojem.

FIA k tomu dodává: „Kromě těchto krátkodobých opatření svolá FIA technickou schůzku s týmy, aby definovala opatření, která sníží náchylnost vozů k těmto jevům ve střednědobém horizontu.“