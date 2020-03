Končící kontrakt Vettela nerozhází, myslí si Leclerc

Leclerc v první společné sezoně s Vettelem v týmu dokázal německou star porazit. V celkovém pořadí sezony 2019 skončil na čtvrtém místě. Dvaadvacetiletý pilot byl za své působivé výkony odměněn prodloužením smlouvy. U Ferrari tak zůstane nejmíň do roku 2024.

Sebastianu Vettelovi by smlouva měla skončit letos. Kam pak povedou jeho další kroky, nyní není jasné. Podle Leclerca ale nejistá budoucnost s Vettelem nic neudělá.

„Mám štěstí, že mám dlouhodobý kontrakt, je to velice pohodlná pozice. Vím také, jak se cítí on. V posledních dvou letech jsem měl vždy jen jednoroční smlouvu.

Nemyslím si ale, že by ho to nějak rozhodilo. Je to velmi silný jezdec, a očekávám, že letos se na tom nic nezmění.

Vyhovuje mi, že ho mám po svém boku. Ale samozřejmě budu respektovat rozhodnutí Ferrari, pokud sáhne po změně. Loni mezi námi došlo k pár složitým momentům, ale náš vztah to nijak neohrozilo.

Myslím, že je dobré, že jsme oba dost vyspělí a dokážeme oddělit to, co se děje na trati a co mimo ni,“ řekl Leclerc pro Autosport.

Kdy se duo Scuderie opět střetne na trati, však stále není jisté.

