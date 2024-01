Komunikaci u Williamsu bude mít na starost bývalý mluvčí britské premiérky

Novým šéfem komunikace Williamsu bude Craig Woodhouse. Jako vedoucí bude řídit spolupráci týmu Williams Racing s médii a vytvářet strategie pro efektivní komunikaci se zaměstnanci, klienty a partnery.

Woodhouse dříve pracoval na britském ministerstvu kultury, médií a sportu, kde zastával funkci ředitele pro komunikaci. V této funkci vedl vládní komunikaci pro významné globální události, jako byla korunovace krále Karla II, Hry Commonwealthu 2022 a platinové jubileum královny Alžběty II.

Pracoval také jako mluvčí premiérky Theresy Mayové nebo jako ředitel komunikace na Ministerstvu pro podnikání, energetiku a průmyslovou strategii.

Ještě před prací tiskového mluvčího působil jako novinář v The Sun, The Telegraph a The Evening Standard.

Během dvouletého působení v globální komunikační společnosti Edelman poskytoval poradenství několika předním světovým společnostem, mimo jiné pracoval na zakázce pro Formuli 1.