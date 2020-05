Komplikace pro GP Velké Británie? F1 jedná s tamní vládou.

Formule 1 nyní plánuje start sezóny na začátek července. V Rakousku by se odjely dva závody a poté by se celý kolotoč F1 přesunul do Velké Británie, kde by se v Silverstonu odjely také dva závody.

Pokud by ale museli po příjezdu do Velké Británie všichni na dva týdny do karantény, byla by to komplikace, která by uspořádání závodů znemožnila.

Je otázkou, jak dlouho podobná opatření potrvají a zda by F1 nedostala výjimku. Sama totiž počítá s přísnými opatřeními – veškerý personál podstoupí test na COVID-19, který se pak bude každé dva dny opakovat.

Po závodech v Silverstonu zůstane F1 v Evropě. Přesný harmonogram ale k dispozici není. Ve hře jsou i okruhy, se kterými původní kalendář nepočítal. Po evropské části se F1 v září přesune do Asie.

