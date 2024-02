Komise F1 schválila změny pravidel ohledně sprintů. Změny také u DRS a pohonných jednotek

Zasedla Komise F1 a schválila řadu změn pravidel. Jako obvykle je musí ještě potvrdit Světová rada motorsportu, ale to bývá jen formalita.

Asi nejvíce jsme čekali na změny ohledně formátu sprintových víkendů. Letos jich bude opět šest (Čína, Miami, Rakousko, Austin, São Paulo a Katar).

Komise schválila změny, o kterých se dříve spekulovalo. V pátek bude nově první trénink a rozstřel (kvalifikace pro sprint). V sobotu dopoledne se pojede sprint a odpoledne se pak uskuteční kvalifikace.

Světová rada bude návrh schvalovat 28. února. Bohužel FIA neuveřenila podrobnosti o tom možná nejdůležitějším – zda bude mezi sprintem a kvalifikací přerušen režim parc fermé.

Pohonné jednotky

Jezdci měli mít letos původně k dispozici tři povolené kusy spalovacího motoru, MGU-K, MGU-H a turba. Komise ale schválila navýšení počtu na čtyři. Změna se týká letošní i příští sezóny.

DRS

Vloni se to zkoušelo ve sprintech, letos to bude i v závodech. Jezdci budou moci systém DRS aktivovat už po jednom kole po startu nebo restartu závodu. Dosud to bylo po dvou kolech.