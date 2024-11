Komise F1 schválila zařízení na chlazení kokpitů. Jeho nasazení bude v horku povinné

Na středečním zasedání Komise F1 došlo ke schválení zavedení chladících zařízení, které by měly pilotům pomáhat zvládat jízdu v extrémně teplých podmínkách.

Komise F1, kterou mj. tvoří zástupci FIA, F1 či týmů, na svém středečním, letošním pátém, zasedání v Ženevě schválila několik novinek.

Tou zřejmě nejzajímavější je od sezony 2025 zavedení chladícího zařízení, které by mělo vést ke snížení teploty v kokpitu. Jde mj. o reakci na loňskou Velkou cenu Kataru, která byla kvůli kombinaci velkého horka, charakteristiky okruhu a dalších okolností pro jezdce fyzicky velmi náročná. Tehdejší pilot Williamsu Logan Sargeant kvůli nevolnosti dokonce ze závodu odstoupil a problémy měli i další závodníci.

Podle informací Autosportu by nasazení chladícího zařízení do kokpitu mělo být povinné ve chvíli, kdy FIA rozhodne o tom, že vládnou příliš horké podmínky. Při použití chladícího systému, který by nakonec neměl být přímo klimatizací, rovněž vzroste minimální povolená váha vozu.

Během jednání ve Švýcarsku bylo rovněž rozhodnuto o změně formování startovního roštu. Zatímco dosud, i když bylo dlouho před závodem jisté, že nějaký závodník do velké ceny nenastoupí, platilo, že jeho místo zůstane neobsazeno, nově se pořadí jezdců změní tak, aby mezi vozy nebyly volné startovní boxy. Podle britského webu to se takto bude postupovat v případě, kdy bude alespoň 75 minut před startem závodu jisté, že se některý z kvalifikovaných jezdců velké ceny nezúčastní.

Dohoda byla nalezena i v případě úpravy finančních pravidel. Od roku 2025 by neměly být do rozpočtových stropů zahrnovány výdaje, které souvisí s podporou udržitelnosti, a to v kontextu snah F1 být zelenějším sportem. Ani v příští sezoně pak nedojde na uvažovaný sprint pro mladé jezdce, o kterém se diskutovalo už pro letošní rok.

Sezona 2026

Došlo také na diskuzi ohledně nových technických pravidel pro rok 2026, která jsou revidována.

V rámci sportovních pravidel dojde ke změně určitého názvosloví, když by v sekci B měla být některá slova nahrazena genderově neutrálními.

Pro všechny ve středu schválené změny nicméně platí, že je ještě musí formálně posvětit nejvyšší orgán FIA, což je Světová rada motorsportu (WMSC).