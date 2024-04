Komise F1 odložila rozhodnutí o změně bodového systému

S nápadem přišly menší týmy. Podle reakcí šéfů týmů v Číně se zdálo, že návrh má podporu. Pro změnu pravidel pro příští rok by navíc stačil jen souhlas poloviny týmů.

Podle Motorsport.com byl návrh projednán na čtvrtečním zasedání Komise F1, ale bylo dohodnuto, že zatím nebude schválen. Času na potvrzení změny je ještě dost a Komise chce provést analýzy dopadů změny.

Jak by nový systém vypadal? Pro prvních sedm pozic by se nic nezměnilo. Ke změně by došlo od osmého místa a nově by bodovalo 12 jezdců.

P Nyní Nově 8 4 5 9 2 4 10 1 3 11 0 2 12 0 1

Změna by platila od příštího roku. Jaká by byla situace v Poháru konstruktérů, pokud by systém platil už dnes? První dva týmy – Red Bull a Ferrari by měly stejný počet bodů.

McLaren by měl o 4 body více (100), Mercedes o 6 více (58), Aston Martin také o 6 (46).

Haas by byl šestý (dnes je pátý) se 17 body (dnes jich má 5). Na sedmém místě by byl tým RB s 10 body (dnes má 7). Williams, Alpine a Sauber mají dnes 0 bodů. Pořadí mezi nimi by se nezměnilo. Williams by ale měl 5 bodů, Alpine a Sauber po 2 bodech.