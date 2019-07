Komisaři na Silverstonu nebyli k pilotům mírnější

Závodní komisaři si v letošní sezoně vysloužili spoustu kritiky. O to větším překvapením byla akce ve Velké ceně Velké Británie – fanoušci se mohli kochat souboji jezdců Mercedesu nebo třeba duel Verstappena s Leclercem. Proč to, dostali komisaři příkazem nemíchat se do dění na trati? Ředitel závodu Michael Masi nesouhlasí.

„Filosofie nechat závodníky závodit platí celý rok. Myslím, že na posledním závodě se podepsala charakteristika okruhu. Rozhodování komisařů probíhalo stejným způsobem.

Vzhledem k tomu, jaký tento okruh je, to mohlo vypadat, že jsme popustili uzdu. Co vlastně fráze „nechte je závodit“ znamená, jak to vypadá? Myslím, že ve spoustě případů nám praxe napověděla, co je a co není akceptovatelné,“ řekl Masi, který do své pozice nastoupil po úmrtí Charlieho Whitinga.

Masi se nedávno sešel se Jeanem Todtem a potvrdil, že v roli závodního ředitele bude pokračovat minimálně do konce této sezony.

Foto: Getty Images / Robert Cianfone