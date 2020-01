Komerční šéf F1 Bratches končí na své pozici

Bývalý člen vedení sítě amerických stanic ESPN byl jmenován komerčním šéfem, když se Liberty Media dostala v lednu roku 2016 do čela formule 1. Vedle Chase Careyho a Rosse Brawna je Bratches jedním ze tří nejvýše postavených mužů formule 1.

Na své pozici se Bratches zaměřoval na zvýšení příjmů formule 1, zejména správou poplatků za pořádání závodů, sponzorství a vysílacích práv.

Koncem minulého roku se Bratches rozhodl, že chce méně pracovat v Londýně a cestovat po závodech, ale naopak trávit více času se svou rodinou, která žije ve Spojených státech amerických.

„Ohledně Seana jednáme. Zatím nebylo nic rozhodnuto. Sean žije jedinečným životem, když má rodinu ve Spojených státech a on žije v Londýně,“ řekl Carey.

„Myslím, že si skutečně užívá to, co dělá, užívá si tu zkušenost. Je nadšený z budoucnosti a z toho, kam jdeme. Teď nemáme možnost se nadechnout. Až se po víkendu vrátíme do Londýna, budeme mít šanci si promluvit o tom, kam budeme směřovat. Zatím jsme ale neudělali žádná rozhodnutí,“ dodal.

Jméno Bratchesova nástupce zatím nebylo oznámeno.

Foto: Getty Images / Clive Mason