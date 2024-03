Komentář: Začala snad FIA při posuzování incidentů využívat AI?

Jak už to bývá v Austrálii zvykem, i tentokrát měli sportovní komisaři dost práce. Ve dvou případech mě však jejich postup velmi překvapil.

Role sportovních komisařů jistě není snadná, ale přesto si myslím, že by při posuzování incidentů měli více zapojovat větší cit a nikoliv se jen držet paragrafů. To by totiž zvládla i umělá inteligence (AI) a závody by byly ještě více sterilní.

Případ číslo 1: Start prvního závodu F2

Po sprintu formule 2 rozhodli sportovní komisaři o tom, že udělí penalizaci Isackovi Hadjarovi za způsobení kolize po startu.

O co šlo? Hadjar a jeho kolega Martí (oba startující ze druhé řady) měli lepší rozjezd než jezdci jedoucí z první řady.

Následně došlo k tomu, že se vedle sebe prakticky ocitly tři vozy vedle sebe, což vedlo ke srážce Hadjara, Martího a Bortoleta.

Viníkem kolize byl označen Hadjar, a to kvůli tomu, že vjel do cesty za nim jedoucímu Martímu.

Komisaři to vyhodnotili tak, že Hadjar (startující z třetího místa) nedokázal odhadnout, že už byl Martí dostatečnou částí svého monopostu na jeho úrovni a že byl tedy jeho pohyb směrem do středu dráhy v danou chvíli již proti pravidlům.

Čistě z hlediska pravidel to tak skutečně bylo. Jenže měli bychom postartovní chaos posuzovat stejně jako jízdu v rozjetém závodě?

Podle mě ne, jelikož v prvních metrech po startu až do úvodních zatáček by posuzováná incidentů mělo být o něco benevolentnější a trestány by měly být pouze velké přehmaty.

Pokud se podíváme na start závodu F2 z předního pohledu, zdá se Hadjarovo počínání hodně nemístné. Při pohledu na záznam z jeho onboard kamery ale vidíme, že Francouz neudělal nic extrémního. Pouze se snažil zprava předjet před ním jedoucího Romana Staňka, který měl horší rozjezd. Dle mého názoru by stejný postup volilo 90 procent závodníků, možná téměř každý.

Těžko si představit, že by někdo v takové chvíli ubral a nevyužil šanci převzít vedení. Je tedy správné trestat za „nedovolené“ manévry, které by udělala většina pilotů, pokud by se v dané situaci ocitli?

Tak ale komisaři nepřemýšlí. Přečtou si pravidla a snaží se je za každou cenu aplikovat. Bez ohledu na jakýkoliv kontext.

PS: Bylo zajímavé vidět reakci Martího po závodě, po kterém svému týmovému kolegovi velmi přátelsky gratuloval. Nezdálo se, že mu něco vyčítá...

Případ číslo 2: „Vybržďování“ ze strany Fernanda Alonsa

Letošní Velká cena Austrálie skončila nepříjemnou nehodou George Russella, který nezvládl průjezd záludnou zatáčkou číslo 6.

Opakované záběry ukázaly, že Brita nejspíše rozhodilo počínání před ním jedoucího Fernanda Alonsa, který před zatáčkou přibrzdil více, než v daném úseku bývá zvykem. Data z vozu španělského jezdce pak tuto teorii jednoznačně potvrdila.

Všimli si toho i sportovní komisaři, kteří opět s využitím doslovné interpretace pravidel udělili Alonsovi 20sekundovou penalizaci za potencionálně nebezpečnou jízdu (konkrétně za neopodstatněnou příliš pomalou jízdu).

I v tomto případě jde podle mě o nesmyslný trest. Alonso se totiž nedopustil ničeho extrémně nebezpečného – nešlo o nečekaně náhlé zabrzdění (tzv. brake test), ale spíše o pozvolné dobrzdění do zatáčky stylem lift and coast.

Nepozorný Russell se však přesto následně nechal Alonsovým trikem nachytat, což vyústilo v chybu a v havárii.

Cílem pilota Astonu Martin samozřejmě nebylo, aby Russell havaroval, ale chtěl nejspíše docílit toho, aby se jeho mercedes dostal před nájezdem do zatáčky do špinavého vzduchu a aby Brit následně nemohl efektivně využít následující DRS zóny (i když to Alonso nepřiznal). Což je za mě naprosto legitimní.

Z mého pohledu udělal Alonso něco podobného, čím vloni trápil Sergia Péreze v nájezdu na cílovou rovinku na Interlagosu. Jenže tehdy Mexičan neboural, takže byl Španěl chválen za skvělou defenzivu...

Chceme tedy ještě vídat normální závodění, nebo už jen „objíždění“ s využitím DRS?

PS: O mnohém vypovídá i původní prohlášení Russella, ve kterém jezdec Mercedesu uvedl, že Alonso sice nečekaně zpomalil, ale zároveň přiznal, že se nechal nachytat a že zahájení o vyšetřování incidentu sportovními komisaři považuje za bizarní...