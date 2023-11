Komentář: Verstappen prožil bezprecedentní rok. Nebyl však jediným, komu se dařilo

Pokud bychom měli za letošek vystavit jezdcům F1 vysvědčení, jedničku s hvězdičkou by si jistě zasloužil Max Verstappen.

Nizozemec v roce 2023 dosáhl na několik zdánlivě nedosažitelných milníků, když vyhrál 19 z 22 závodů, k čemuž přidal ještě dvě druhá místa. Jediným závodem, kde se nedostal na „bednu", byl Singapur, tedy jediná trať, na které se Red Bull letos trápil.

Ani v ulicích asijské metropole se však Verstappen neztratil, když v závěru málem udolal nakonec čtvrtého Charlese Leclerca s vozem Ferrari, které bylo v Singapuru nejrychlejším týmem.

Jen těžko můžeme na letošních výkonech Verstappena, ke kterým mu nepochybně pomohl i jedinečný vůz z pera Adriana Neweye, najít nějakou vadu.

Zmínit snad můžeme jen dvě porážky ze strany kolegy Sergia Péreze, ale v obou případech měl Nizozemec poměrně velkou smůlu. V Saúdské Arábii ho zklamala v kvalifikaci technika, kvůli čemuž startoval ze zadních pozic, v Ázerbájdžánu pak doplatil na načasování výjezdu safety caru.

Zatímco Verstappen nade všemi vyčníval, v případě druhého nejlepšího pilota letošní sezony si myslím, že by tato pozice měla náležet Fernandovi Alonsovi. Ten zcela využil potenciál svého vozu k tomu, aby během sezony nasbíral osm pódiových umístění a získal čtvrté místo v celkovém pořadí jezdců.

Těžko se věří tomu, že je Španělovi už 42 let. Alonso má za sebou bezesporu nejlepší sezonu od roku 2012, kdy mu jen těsně unikl titul. Pilot Astonu Martin se během sezony sice dopustil několika drobných chyb, ale pokud šlo o dobrý výsledek, vždy dokázal předvést maximum možného.

Post třetího nejlepšího pilota letošní sezony by podle mě měla náležet Lewisi Hamiltonovi. Britovi sice nevyšly poslední dva závody v Las Vegas a v Abú Dhabí, ale jinak měl pilot Mercedesu z individuálního pohledu dobrý rok. Na body zcela předčil svého kolegu George Russella, kterému tak oplatil loňskou porážku. Tím, že Hamilton letos Russella předčil, také vydal do světa jasný vzkaz, že zdaleka nepatří do starého železa.

I když ani v roce 2023 sedminásobný mistr světa nezískal žádné vítězství, třetí místo v pořadí jezdců je z jeho pohledu maximem. Teoreticky mohl překonat i Sergia Péreze s mnohem silnějším Red Bullem, ale to by Hamiltonovi muselo přát více štěstí.

Na čtvrté místo bych za uplynulou sezonu zařadil Landa Norrise. Mladý Brit ve druhé polovině sezony sbíral jedno pódiové umístění za druhým a jen computerová dokonalost Verstappena ho připravila o to, aby se dočkal první výhry v F1.

Na druhou stranu Norris ukázal, že když jde do tuhého, nevyhýbají se mu chyby. Toho několikrát využil i jeho kolega Oscar Piastri, který na rozdíl od Norrise dokázal vyhrát jeden ze sobotních sprintů (v Kataru).

Páté místo za mě náleží Charlesi Leclercovi. Monačan jistě neměl tak dobrou sezonu jako vloni, ale podíl na tom mělo i trápení Ferrari. Nechybělo navíc mnoho a Leclerc mohl v konečném pořadí skončit za kolegou Carlosem Sainzem, což by jistě mělo negativní dopad na jeho ego, ale i životopis...

V kvalifikacích každopádně Leclerc ukázal, že pokud někdo umí předvést něco magického, je to právě on. S letošním vozem od Ferrari dokázal získat úctihodných pět pole position a několik mu jich navíc jen těsně uniklo. Z hlediska čisté rychlosti tak Leclerc opět ukázal svoji velikost.