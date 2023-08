Komentář: Stížnost Massy na nečinnost FIA a F1 je absurdní. Na případné změně výsledků by navíc prodělal

Felipe Massa požaduje po FIA a F1 odškodné za údajné spiknutí, které ho mělo v roce 2008 připravit o titul.

Sezona 2008 vstoupila do dějin F1 jako jedna z nejvíce dramatických.

O titulu mezi Lewisem Hamiltonem a Felipe Massou se bojovalo doslova do posledních metrů. Šampionem se nakonec o jediný bod stal první jmenovaný poté, co si v závěrečném závodě sezony zajistil potřebnou pátou příčku díky předjížděcímu manévru jen pár set metrů před cílem GP Brazílie 2008.

Během daného ročníku však došlo také k jedné kontroverzi. Během GP Singapuru zinscenoval Renault nehodu Nelsona Piqueta mladšího, aby následný výjezd safety caru pomohl k výhře Fernandu Alonsovi.

Na chaos, který způsobil nečekaný výjezd safety caru, doplatil především lídr závodu Massa, jehož mechanici situaci nezvládli a nechali Brazilce odjet i s tankovací hadicí. Pilot Ferrari sice závod nakonec dokončil, ale žádné body nezískal – na rozdíl od jeho soupeře v boji o titul Hamiltona, který si odvezl šest bodů za třetí příčku.

Informace o tom, že Renault nehodu Piqueta mladšího zrežíroval se na veřejnost dostala až rok poté, tedy ve chvíli, kdy FIA již nemohla změnit výsledky závodu ani šampionátu.

Letos v dubnu však tehdejší šéf F1 Bernie Ecclestone přišel s informací, že FIA i F1 o skandálu Renaultu věděly ještě před koncem sezony 2008, tudíž v době, kdy se výsledky GP Singapuru mohly ještě řešit.

Na základě této informace se Massa nyní rozhodl, že bude po FIA a F1 požadovat odškodné za to, že se obě organizace spikly a ututlaly pozadí zinscenované nehody, kvůli které měl být podle Brazilce závod anulován. Pokud by se tak tehdy skutečně stalo, stal by se Massa mistrem, jelikož by tím Hamilton přišel o šest bodů.

Massův právní tým si je nicméně vědom, že výsledky šampionátu již nejdou změnit, a proto požaduje alespoň odškodné v řádech desítek milionů eur.

Bezprecedentní anulace závodu

Podle mého názoru jsou však argumenty Massy a jeho právníků nesmyslné. Ano, Renault se dopustil manipulace závodu, ale ani to nikdy nemohl být důvod pro to, aby byl závod anulován – jakékoliv jiné řešení než anulace by přitom Brazilci k titulu tehdy nemohlo.

K anulaci závodu by však s největší pravděpodobností FIA neměla vůbec žádný důvod. Neexistuje jediný precedens, který by takové řešení podpořil. A to ani v F1, ani v jiných sportech.

Počínání Renaultu lze přirovnat například k dopingovým skandálům. Ve všech případech (ať jde o olympijské hry či Tour de France), kdy se na doping přišlo, došlo maximálně na vyloučení daného závodníka či týmu. Nikdy se nepřistoupilo k anulaci závodu, a to přesto, že účast dopingového hříšníka měla na jeho průběh zcela zásadní vliv.

Lze proto předpokládat, že kdyby FIA začala řešit skandál Renaultu včas, přistoupila by nejspíše k vyloučení vozů Renault z GP Singapuru 2008, což by znamenalo vítězství pro Nika Rosberga a především by si polepšil i Lewis Hamilton, který by tak získal do tabulky o dva body více...

V konečném výsledku tak na „nečinnosti“ FIA (ať už úmyslné se snahou zamést skandál pod koberec, či neúmyslné z nedostatku informací) bezprostředně po GP Singapuru 2008 vydělal právě Massa.