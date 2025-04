Komentář: Situace v první zatáčce mezi Piastrim a Verstappenem? Velké emoce nejsou třeba

Incident mezi Maxem Verstappenem a Oscarem Piastrim vzbudil hodně emocí. Bylo to ale nutné?

V neděli jsme se dočkali první větší letošní kontroverze, která se týkala boje o vítězství v závodě.

Max Verstappen měl v Saúdské Arábii o něco slabší start, čehož využil Oscar Piastri k tomu, aby se před něj před nájezdem do první zatáčky pokusil dostat. Na dráze se mu to sice nepodařilo, jelikož Verstappen projel první zatáčku rovně, ale nakonec mu k převzetí vedení pomohla penalizace, kterou Nizozemec za svůj manévr dostal.

Z mého pohledu však nešlo o nic mimořádně kontroverzního, byť se názory na tuto situaci dost liší. Pojďme si to tedy rozebrat.

1) Rozhodli sportovní komisaři správně?

V tomto bodě bych chtěl zaprvé vyjádřit velké znepokojení nad tím, že veřejnost stále nezná kompletní aktuální znění tzv. jezdeckých standardů, podle kterých se dané situace hodnotí.

Vloni byly velké diskuze ohledně toho, zda je správné, aby se „právo projet zatáčkou první“ určovalo podle pozice vozů na apexu (vrcholu zatáčky). Na podzim sice mělo dojít v tomto ohledu ke změnám (protože se ukázaly limity tohoto pravidla), ale jejich znění neznáme. Proč? To si lze jen těžko vysvětlit.

Vše ale nasvědčuje tomu, že na stewardy neměla aktualizovaná část jezdeckých standardů vliv, protože nešlo o situaci, na kterou by se úprava vztahovala.

Komisaři se tak drželi znění standardů, podle kterých má jezdec právo považovat zatáčku za vlastní, pokud je na vnitřní straně dráhy a zároveň je přední nápravou jeho monopostu minimálně na úrovni zpětných zrcátek soupeře.

Tohle naplněno bylo a i bez ohledu na směrnice mi dává smysl, aby si jezdec na vnitřní straně zatáčky v takovém případě mohl držet stopu. A že měl dát Piastri Verstappenovi více místa? To v danou chvíli už nebylo možné, musel by de facto zastavit a ani tak není jisté, že by pilot Red Bullu projel první zatáčkou tak, aby neporušil traťové limity.

Za mě bylo proto rozhodnutí sportovních komisařů v pořádku (na rozdíl třeba od souboje Lawsona s Doohanem, to byl však jiný příběh).

2) Měl udělat některý z jezdců něco jinak?

Někteří fanoušci kritizují Verstappena za to, že šlo z jeho strany o nesmyslý pokus, zatímco jiní Piastriho za to, že nedal svému soupeři místo.

Za mě však oba jezdci postupovali očekávatelně – Piastri si při nájezdu bok po boku držel vnitřek dráhy, zatímco tradičně agresivní Verstappen se po nevydařeném rozjezdu pokusil zachránit situaci. Nic nebezpečného, respektive manévr, který by byl vyloženě za hranou, jsem ale ani z jedné strany neviděl.

3) Měl Verstappen vrátit pozici?

Odpověď na tuhle otázku není úplně jednoznačná. Red Bull si měl uvědomit, že manévr Verstappena u stewardů nejspíš neprojde, případně byli přesvědčeni je to byla situace na hraně a že je to hodno risku (držet pozici).

I to mohl být důvod, proč Verstappen raději zůstal vpředu, respektive proč mu ani tým nenařídil, aby vrátil pozici (jako to bylo u Antonelliho/Mercedesu) a vyhnul se tak penalizaci.

Z hlediska pozice na dráze navíc mohlo být pro Verstappena za dané situace výhodnější (případně srovnatelné s okamžitým poklesem na druhé místo) využívat čistého vzduchu před sebou, a to za předpokladu, že si Red Bull nevěřil, že má dost sil na to se před Piastriho dostat zpět, pokud by došlo k prohození pozic.