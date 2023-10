Komentář: Proč jezdecká sestava AlphaTauri pro rok 2024 dává smysl a kdo jsou poražení

AlphaTauri bude mít v příštím roce stejnou jezdeckou sestavu jako letos.

AlphaTauri v Japonsku potvrdila svou jezdeckou sestavu pro rok 2024. Změní se název (spekuluje se o firmě Boss nebo dokonce Adidas), skončí Franz Tost ale jezdecká sestava bude stejná.

V současné době sice vedle Júkiho Cunody jezdí Liam Lawson, ale jedná se pouze o záskok. Už brzy by se měl vrátit Daniel Ricciardo. Podle Red Bullu se tak stane po testu na simulátoru a pravděpodobně to ještě nebude v Kataru.

Pokud Williams potvrdí Sargeanta, budeme mít v příštím roce v Bahrajnu stejnou jezdeckou sestavu jako letos v Abú Dhabí. Něco podobného dlouho nepamatujeme.

Na ocet zůstane Lawson, což možná některé fanoušky zklamalo. Novozélandský mladík nedělá nováčkovské chyby a podává dobré výkony. Jedna vlaštovka sice jaro nedělá, ale Lawson má už na kontě celé hejno.

De Vries byl nejlépe 12., ale jeho průměrná pozice v cíli, pokud dojel, byla 15,5. Lawson už dokázal bodovat a průměrná pozice v cíli je 11. místo. Samozřejmě to ovlivnily i tratě a vylepšení vozu.

Proč to dává smysl?

Jezdecká sestava Cunoda, Ricciardo ale může dávat Red Bullu větší smysl ze tří důvodů.

Tým na tom není z hlediska výsledků úplně dobře. Od příštího roku bude odebírat další díly od Red Bullu a cílem bude nepochybně zlepšit formu ve středu pole. Ricciardo přináší bohaté zkušenosti.

Australan toho má ale ve svém zavazadle více. V současné době je to z hlediska marketingové hodnoty možná nejcennější jezdec ve středu pole. To může být obzvlášť důležité v současné době, kdy AlphaTauri jedná s partnerem, který dá týmu nové jméno. Ricciardo může být do jisté míry součástí těchto dohod.

V neposlední řadě je zde samotný Red Bull. Sergio Pérez je znám svou nekonzistentností, která se ale letos dostává na zcela novou úroveň. V současné době Red Bull Péreze s trochou nadsázky nepotřebuje. Jeho body přispěly jen k tomu, že získal titul už v Suzuce. Verstappen sám by ale dokázal vést v Poháru konstruktérů. Mexičan není potřeba ani v šampionátu jezdců. Verstappen jezdí závody s flexibilní strategií, kdy zajede do boxů v okamžiku, kdy potřebuje. Někdy se vrátí hned na první místo, jindy si počká na druhé či třetí pozici, nebo s využitím DRS „soupeře“ objede.

Není potřeba týmové dvojky, aby soupeře obírala o body. Soupeři Verstappena (když odmyslíme Péreze, který je stále druhý) se v průběhu sezóny měnili, střídali a obírali se o body. Samozřejmě jen v matematické rovině, protože reálně v boji o titul nikdy nebyli.

Zjevná výhoda se ale snadno promění v hrozbu. Máme tady hned čtyři týmy (Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin), které mají šanci v příštím roce Red Bull vyzvat. Čím více potenciálních soupeřů, tím větší riziko.

Pokud by se někdo Red Bullu významně přiblížil, může se z týmové dvojky Red Bullu stát klíčová postava a to právě v těch aspektech, které jsme zmínili výše. A navíc v kontextu toho, že Ferrari, McLaren a Mercedes mají poměrně silné, konzistentní a vyrovnané jezdecké sestavy.

Pokud se Pérez nezlepší, může přijít výměna – v roce 2025 ale možná i v průběhu roku. Na konci příštího roku budou někteří jezdci k dispozici, ale v průběhu sezóny je výměna obtížnější. Red Bull by proto sáhl do AlphaTauri. Liam Lawson by byl špatnou volbou. Mohl by se stát dalším v řadě, kteří vedle Verstappena pohořeli a jeho zkušenosti jsou zatím malé.

Ricciardovi se sice zejména u McLarenu nedařilo, ale Red Bull si jeho výsledky ze simulátoru pochvaloval. Pokud bude potřeba, může velmi rychle Péreze nahradit.

Red Bull má navíc luxus v podobě Lawsona, který zůstává a může okamžitě nahradit Ricciarda u AlphaTauri.

Špatná zpráva pro tři jezdce

Potvrzení jezdecké sestavy AlphaTauri je špatnou zprávou pro tři jezdce. Paradoxně nejlépe z toho vychází Liam Lawson, který má s ohledem na svůj věk ještě dostatek času a může sbírat další zkušenosti v pozice rezervního jezdce.

Pro Péreze se jedná o poměrně reálnou formu dodatečného tlaku. Má sice smlouvu pro příští rok, ale víme, že platí modifikované Cimrmanovské pravidlo – jezdec bez smlouvy neznamená nic, jezdec se smlouvou celkem nic. Red Bull jistě má mechanismy a má i „koule“. Nikdo jiný v posledních letech neměnil jezdeckou sestavu v průběhu sezóny tolikrát jako Red Bull.

Špatná zpráva je to ale také pro Cunodu. Jeho šance, že se někdy dostane do Red Bullu, nejsou zrovna velké. U AlphaTauri zůstává díky a kvůli podpoře Hondy. Ale není to jediný důvod. Cunoda měl trochu divočejší start kariéry. Po přesunu pod ochranná křídla Franze Tosta v Itálii ale začal podávat konzistentní výkony. Pokud dostane lepší vůz, začne i pravidelně dovážet body.