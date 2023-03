KOMENTÁŘ: Pět zjištění, která nám přinesla VC Bahrajnu 2023

Formule 1 má za sebou dlouho očekávaný start do nové sezony. V Bahrajnu zcela dominoval tým Red Bull, zatímco jeho hlavní konkurence se trápila. Co vše nám závod na okruhu Sachír ukázal?

Red Bull může být v klidu

I když v kvalifikaci Red Bull úplně jasně nedominoval, stále výkon rakouské stáje bohatě stačil na to, aby si pro sebe zajistila kompletní první řadu na startovním roštu. Následný závod pak ukázal, že Red Bull letos asi jen těžko někdo vážně ohrozí. Max Verstappen si dojel pro jasné vítězství, při kterém se ani nezapotil, zatímco Sergio Pérez i po slabším startu, po němž se propadl na třetí pozici, druhým místem v cíli potvrdil, že i jeho forma je dobrá.

George Russell z Mercedesu dokonce v cíli prohlásil, že Red Bull v roce 2023 vyhraje všechny závody. I když je to poměrně odvážné tvrzení, je jasné, že stáj z Milton Keynes bude jen velmi těžko k poražení.

Ferrari na jedno(kolové) použití

Italské Ferrari si z Bahrajnu veze pouhých 12 bodů, což musí být pro stáj z Maranella velké zklamání. Reálně na tom však Ferrari bylo na úvod sezony výkonnostně lépe, protože nebýt výpadku Charlese Leclerca, nejspíše by si ze Sachíru odvezlo alespoň pohár za třetí místo.

Výkon Ferrari byl jako přes kopírák z loňské sezony. Solidní výkon v kvalifikaci, ve které Leclerc zaostal za pole position o necelé dvě tři desetiny – navzdory vynechání závěrečného pokusu, a poté zmar v závodě.

Pokud Ferrari nevyřeší obrovské problémy s degradací pneumatik, s Red Bullem se nebude moci měřit.

Ještě hůř je na tom Mercedes, který se dokonce chystá změnit koncepci celého vozu.

Alonso se trefil

Kariéra Feranda Alonsa je plná špatných rozhodnutí, co se výběru týmu týká. Jeho poslední rozhodnutí přestoupit před letošní sezonou do Astonu Martin se však zatím jeví jako správné. V Bahrajnu byl Alonso rychlejší než jezdci Mercedesu a poté, co si poradil i s Carlosem Sainzem, si dojel pro zasloužené podium.

Španěl je tak poprvé od Velké ceny Monaka 2014 v elitní trojce průběžné tabulky hodnocení jezdců. Je sice zatím nepravděpodobné, že by tuto pozici měl Alonso udržet po celý rok, vyloučit to ale nelze a zdá se, že si letos rodák z Ovieda minimálně užije řadu bojů v popředí. A to je něco, na co dvojnásobný mistr světa dlouho čekal.

Vyrovnaný střed pole

I když je za novou „velkou čtyřkou“ (Red Bull, Ferrari, Aston Martin a Mercedes) určitá výkonnostní propast, zdá se, že o body letos může celkem s přehledem bojovat prakticky každý. Ukázala to již vyrovnaná kvalifikace a i v závodě nebylo dlouho jisté, kdo bude nakonec v první desítce.

Pro fanoušky je to určitá náplast, jelikož boje o první místo letos možná budou často zapovězeny pouze jezdcům Red Bullu.

Nováčci to budou mít těžké

V letošní startovní listině nalezneme tři nováčky, kterými jsou Oscar Piastri z McLarenu, Logan Sargeant z Williamsu a Nyck de Vries z AlphaTauri (i když ten už debutoval vloni v Monze).

Závodní víkend v Bahrajnu naznačil, že to ani jeden z nic nebude mít v porovnání se svým zkušenějším týmovým kolegou snadné.

Všichni tři totiž poměrně jasně za svými kolegy zaostávali jak v kvalifikaci, tak v následném závodě. Možná trochu překvapivě nejlepší dojem udělal Sargeant, který v kvalifikaci málem postoupil do druhé části a ani v závodě si nevedl špatně, když dojel dvanáctý a po většinu závodu se držel jen několik sekund za svým kolegou Alexanderem Albonem.