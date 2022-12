KOMENTÁŘ: Pět pravidel, která si zaslouží změnu

Sportovní a technická pravidla F1 mají v současné době přes 250 stran – to je prakticky stokrát více než v začátcích královny motorsportu v roce 1950. Přesto se zatím nepodařilo doladit regule v dokonalosti. Co by stálo za úvahu ke změně?

Tento „problém“ by šlo řešit například tak, že by zastávka během SC/VSC byla penalizována časovým trestem.

Asi většina fanoušků se shodne, že zneutralizování závodů je součásti hry, s čímž souhlasím. Prakticky pokaždé, když se řidič zpomalovacího vozu Bernd Mayländer dostane do akce, na to někteří jezdci nespravedlivě doplatí.

Transparentní konce velkých cen

O rozuzlení Velké ceny Abú Zabí 2021, která rozhodla o tom, že se Max Verstappen stal mistrem světa na úkor Lewise Hamiltona, se toho napsalo hodně. Emoce ale vzbudil i konec letošní Velké ceny Itálie.

Co měly oba závody společné? Krátce před jejich koncem vyjel na dráhu Safety Car. Zatímco v Abú Zabí došlo k restartu na poslední chvíli, v Monze se dojelo za zpomalovacím vozem.

Podle mě si tyto situace zaslouží jasné pravidlo – i když se dosud stalo pouze 10krát, že byl závod dojet za SC, těchto případů neustále přibývá. Jistě za tím stojí i současný trend, kdy se SC oproti minulosti nadužívá (FIA je od incidentu Julese Bianchiho v Suzuce 2014 výrazně opatrnější).

Řešení by přitom nemuselo být příliš komplikované – pokud by k incidentu, který by vyžadoval výjezd SC, došlo méně než určitý počet kol před koncem (například 5), automaticky by následovalo přerušení závodu s procedurou červených vlajek. Posléze by mohl být závod tradičním způsobem restartován – podobně jako to bylo vloni v Baku.