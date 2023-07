Komentář: Návrat ztraceného syna? Ricciardova budoucnost možná leží v nájezdech do zatáček

Daniel Ricciardo se vrací do formule 1. Už za týden bude na Hungaroringu v kokpitu AlphaTauri.

V úterý a ve středu proběhly v Silverstonu další testy pro Pirelli. Obvykle nebudí velký zájem, ale tentokrát tomu bylo jinak. Na trati jezdil Daniel Ricciardo s vozem RB19.

Podle ESPN po pár desítkách minut volal Christian Horner Helmutu Markovi, aby mu řekl, že Ricciardovo tempo je velmi dobré.

„Bylo skvělé vidět, že Daniel neztratil formu, když nezávodil, a že pokroky, kterých dosáhl na simulátoru, se projevily i na trati. Jeho časy během testu pneumatik byly velmi konkurenceschopné,“ řekl po testech Christian Horner.

Ricciardův nejlepší čas 1:27.415 by v sobotu stačil na osmé místo za Lewisem Hamiltonem. Je to ale hodně neférové srovnání – nevíme, kolik měl paliva a jak moc jel naplno, podmínky i nastavení byly jiné a především byly odlišné pneumatiky – Pirelli do testů nasadilo černé zlato, které nepotřebuje ohřívací deky.

O chvíli později volal Marko Hornerovi zpět s tím, že zrovna vyhodil De Vriese. Informaci se dozvěděli nizozemští novináři, a tak Red Bull vydal tiskovou zprávu o pár dní dříve, než původně plánoval.

10 závodů a dost

Red Bull se zbavil De Vriese po pouhých deseti závodech, což je možná trochu škoda a trochu nefér. De Vries vloni zazářil u Williamsu, ale letos se mu nedařilo. Za sebou měl ale jen deset závodů a to s vozem, který je nejhorší na startovním roštu – inženýři AlphaTauri připouští, že má nestabilní část při nájezdu do zatáčky. Problém se začal řešit právě nyní.

De Vriesovo odejití trochu kontrastuje s přístupem k Cunodovi. V jeho případě projevil tým větší trpělivost a dokonce ho přestěhoval do Itálie, když měl problémy. Vyplatilo se. Letos podává poměrně solidní výkony.

Nesmíme ale zapomínat, že De Vries nebyl primární volbou. Red Bull chtěl pro AlphaTauri Coltona Hertu, ale ten nezískal superlicenci.

Podle Helmuta Marka Red Bull očekával od De Vriese více a nelze ho posuzovat stejně jako nováčka. De Vries má více zkušeností a Marko očekával, že se poměrně rychle vyrovná Cunodovi. To se však nestalo a Marko prý ani neviděl zlepšení.

Ricciardo nemá co ztratit...

Dvojice Verstappen x Ricciardo byla nejsilnější dvojicí, kterou Red Bull od roku 2016 měl. Jenomže dnešní Verstappen už není ten roztěkaný mladík z roku 2016 a Ricciardo není ten zkušený a rychlý lídr, kterým byl v roce 2016. Nevíme, jak by dopadlo přímé srovnání dnes, ale z pohledu Ricciarda nejspíše ne příliš dobře.

Ricciardo před pár dny řekl, že do AlphaTauri usedne jen v případě, že bude mít šanci se vrátit do Red Bullu. Přímá cesta je však nereálná. Mezipřistání ve Faenze je pro Ricciarda jediná možná cesta.

Ricciardo se nemusí příliš obávat, že by si u AlphaTauri ještě zhoršil svůj „jezdecký profil“ a snížil své šanci na sedačku v příštím roce. Jeho šance totiž byly už tak malé – zatím to nevypadá, že by v některém z týmů bylo volné místo.

Vhodné je i načasováni. Pokud by Ricciardo neusedl do sedačky AlphaTauri letos, je docela velká šance, že by už v příštím roce neměl šanci a De Vriese by nahradil spíše Liam Lawson.

Ricciardo může do týmu přinést zkušenosti, minimálně v prvních závodech se také zvýší zájem o tým a Ricciardo bude „zajetý“, což je výhodné pro případ, že by musel naskočit do sedačky Red Bullu a zastoupit některého z jezdců.

... a Red Bull také ne

Ale má Ricciardo šanci se přesunout do Red Bullu regulérně a nahradit Péreze? Tým je nyní ve zvláštní situaci. Péreze fakticky nepotřebuje. Verstappen by nyní vedl Pohár konstruktérů s pohodlným náskokem i v případě, že by se body Péreze nepočítaly.

Red Bull těží z dokonalé formy Verstappena ale také z toho, že se za jeho zády perou Mercedes, Aston Martin, Ferrari a McLaren. Je to výhoda i prokletí. Zatímco dnes situace Red Bullu pomáhá, zvyšuje se také riziko, že některý z týmů vylepší svůj vůz natolik, že začne Red Bull ohrožovat. Pak už Verstappen bude parťáka potřebovat.

Může to být Ricciardo? Závisí to na formě Péreze, Ricciarda i na tom, jak se vyspí Helmut Marko. Red Bull ale spíše bude pokukovat po jiných jezdcích – spekuluje se o jejich zájmu o Norrise nebo Leclerca. Ricciardo by tak byl v lepším případě jen dočasným řešením.

Současně bude vyvíjet tlak na Sergia Péreze, který si moc dobře uvědomuje, že Red Bull nemá problém vyměnit jezdce v průběhu sezóny ani ve svém hlavním týmu. V současné době má být ale Pérezova sedačka v bezpečí...

Pod tlakem ale bude i Ricciardo. Jeho další kroky se totiž mohou vydat oběma směry. Ve hře o sedačku u AlphaTauri v roce 2024 budou i další jména. Prvním je Liam Lawson, který závodí v super formuli. Pro něj by byl debut uprostřed sezóny těžší. Objevily se také spekulace o tom, že by k AlphaTauri mohl přijít Álex Palou, který nyní drtí konkurenci v IndyCar.

Klíčové nájezdy do zatáček?

Ricciardův návrat nebyl překvapením, protože se o něm spekulovalo už delší dobu a vlastně to bylo ve hře od chvíle, kdy se vrátil do Red Bullu.

Pokud se ale podíváme na širší souvislosti, pak to překvapení je. Po neúspěchu u McLarenu si chtěl Ricciardo odpočinout a vzít si rok volna. Stačilo mu sedm měsíců k tomu, aby se „resetoval“? Uvidíme, ale nepochybně šlo o proces, který měl vývoj. Před pár měsíci Marko uvedl, že Ricciardo není na simulátoru na úrovni Verstappena a Péreze. Pozdější vyjádření Hornera byla optimističtější.

Ve voze AlphaTauri to ale nebudu žádná procházka růžovým sadem. Ricciardo má rád auto, které je silné při brzdění a v nájezdu do zatáčky. U McLarenu se ukázalo, že pokud mu vůz nedává při vjezdu do zatáčky potřebnou jistotu, tak se věci mohou rychle vymknout kontrole.

O vjezdech do zatáček mluvil už vloni v podcastu F1 Beyond the Grid. „Všechno to začíná tam. Většina problémů začíná na vjezdu do zatáčky – možná ne všechny, ale většina.“

Jak už jsme psali, AlphaTauri přiznává, že právě se stabilitou v nájezdu do zatáčky má problém. Tým situaci řeší a rychlost, s jakou se mu to povede, může být pro Ricciarda klíčová.