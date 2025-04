Komentář: Lidi, neblázněte. Tvrdá kritika Red Bullu je zkrátka nesmysl

Těžko někdo zvenčí posoudí, do jaké míry je vůz opravdu stavěn podle Maxova stylu. Ale jedno je jisté – Red Bull v něm poznal výjimečný talent a udělal všechno pro to, aby z něj vytěžil maximum. A výsledky? Mluví samy za sebe. Od chvíle, kdy na něj vsadili, trefili jackpot. Vyhráli bingo. A teď z toho těží. Proč by to měnili?

Samozřejmě by bylo hezké, kdyby se dařilo i druhému jezdci. Ale realita F1 je tvrdá – proč riskovat, že případné úpravy auta pro druhého pilota zpomalí Verstappena? Protože šance, že by toto nastalo je obrovská. Nezapomínejme také, že v současné éře monopostů měly všechny týmy propady – jen kombinace Verstappen/Red Bull je stále v popředí.

Vyplatilo by se Red Bullu, aby měl Verstappena čtvrtého a druhého jezdce šestého? Nebo je lepší mít jednoho dominantního lídra, který vozí tituly (případně o ně bojuje), a druhého, který prostě sbírá, co jde? Samozřejmě v případě, že tým nemá velký výkonností náskok (viz rok 2023). Odpověď je jasná.

A co až Max odejde?

Možná se Red Bull opravdu sesype. To je ale věc budoucnosti a vůbec s tím nebude souviset to, že se v minulosti roky trápila jejich týmová dvojka. Rozhodovat budou jiné věci (motory, vyrovnání se s novými pravidly) – samozřejmě vedle odchodu Verstappena.

Nikdo už Red Bullu nevezme úspěchy mezi lety 2021–2024 (a dost možná i 2025). Navíc po roce 2026 přichází úplně nový svět – nová pravidla, nové motory, nový balíček. Všechno, co platí teď, může být brzy úplně bezcenné. A platilo by i pro to hypotetické přestavení vozu tak, aby s ním byl i druhý jezdec úspěšný.

Zaslouží si tedy Red Bull tak velkou kritiku za přístup, který má podíl na jejich obřích úspěších v posledních letech?