Komentář: Jeřáb na trati? Máslo na hlavě má ředitelství závodu ale i Gasly

FIA bude prověřovat okolnosti incidentu ze začátku závodu. Pierre Gasly projel rychle okolo jeřábu.

Není to žádná teorie nebo přehánění. Před osmi lety došlo ve formuli 1 k tragické nehodě. Jules Bianchi vyletěl z tratě a narazil do jeřábu, který odklízel vůz Adriana Sutila. O několik měsíců později Bianchi na následky nehody zemřel.

Krátce po startu závodu Pierre Gasly projel v poměrně velké rychlosti okolo jeřábu, který odklízel vůz Carlose Sainze. Francouz byl pořádně naštvaný a podobně na to reagovali i ostatní jezdci. Co se ale stalo a čí je to vina?

FIA bude situaci prověřovat. „Vzhledem ke zvláštním okolnostem a také s přihlédnutím ke zpětné vazbě od řady jezdců zahájila FIA důkladné přezkoumání událostí týkajících se nasazení vyprošťovacích vozidel během Velké ceny Japonska,“ uvedla FIA. „Je to součást běžné praxe debriefingu a analýzy všech incidentů při závodech, aby se zajistilo neustálé zlepšování procesů a postupů.“

Existuje řada otázek, na které bohužel zatím neznáme odpověď. Můžeme vycházet jen z toho, co je nyní známo. Co se stalo?

Gasly po startu z boxů nabral reklamní ceduli, která se dostala na trať při nehodě Sainze. Kvůli tomu musel do boxů, kde mu ceduli odebrali, nasadili pneumatiky do morka a vyslali zpět na trať. V té době už byla samozřejmě vyhlášena fáze safety caru.

V době, kdy ještě Gasly stál v boxech, už byli na trati maršálové. O chvíli později se na trať vydal jeřáb. Nevíme, zda se maršálové a jeřáb vydali na trať na pokyn ředitelství závodu, nebo šlo o jejich iniciativu. Jeden z maršálů viditelně gestikuluje – patrně na řidiče jeřábů. Správně ale nesmí na trať vkročit či vjet nikdo bez souhlasu ředitelství závodu, takže předpokládáme, že tomu tak bylo.

FIA se brání, že výjezd jeřábu v době, kdy je na trati safety car, je běžná praxe a je to v pořádku. To je určitě pravda. Asi není možné vyvěsit červenou vlajku pokaždé, když je potřeba vůz odklidit pomoci jeřábu.

Problém je, že v Suzuce nepanovaly normální podmínky. Pršelo a jezdci byli na trati po startu na pneumatikách do přechodných podmínek.

V případě vyjetí safety caru se často používá termín, že je závod neutralizován. To je přesný a výstižný pojem – přestává se závodit, nesmí se předjíždět a jezdci musí po sjetí dohromady následovat safety car.

Problém je, že FIA a Gasly nedodrželi průběh „neutralizace“. Jeřáb se měl vydat na trať až poté, co bude celé pole sjeté dohromady. V takovém případě kontroluje rychlost a situaci na trati safety car – v místě nehody může jet pomaleji, pokud je problém na startovní rovince, může s jezdci projet boxovou uličkou apod.

K neutralizaci závodu došlo jen částečně, protože mezi posledním jezdcem ve „vláčku“ (Čouem) a Gaslym po vyjetí z boxů byla mezera asi 40 sekund.

Je možné, že ředitelství závodu na Gaslyho zapomnělo nebo si myslelo, že odstoupil. Mechanici totiž na jeho voze pracovali téměř 19 sekund.

Pokud by Gasly v boxech nebyl, tak by nasazení jeřábu bylo zřejmě v pořádku. Všichni ostatní jezdci byli za místem nehody a průjezd místem nehody mohl kontrolovat safety car. Samozřejmě i tak by to mohlo být nebezpečné – pamatujeme i nehody za safety carem.

Gasly se zlobil

„Julese jsme ztratili před osmi lety v podobných podmínkách s jeřábem na dráze ve štěrku,“ řekl Gasly pro Motorsport.com.

„Nechápu, jak o osm let později v podobných podmínkách můžeme vidět jeřáb a to ani ne na štěrku, ale na závodní trati. Není to uctivé vůči Julesovi, jeho rodině, jeho milovaným a nám všem. Byl to dramatický incident a myslím, že v ten den nám došlo, že v takových podmínkách nechceme vidět žádné traktory.“

„Kdybych ztratil kontrolu nad autem podobným způsobem, jak ji ztratil Carlos o kolo dříve... Jel jsem 200 km/h, ale to není podstatné, i kdyby to bylo 100 km/h, tak kdybych ztratil kontrolu nad vozem a narazil do 12tunového jeřábu, byl bych teď mrtvý.“

Bohužel máslo na hlavě také Gasly. Safety car vyjel na začátku závodu, takže v případě restartu by se nečekalo na to, až safety car pustí jezdce o okolo zpět. K restartu by tak mohlo dojít dříve, ale určitě ne okamžitě. Gasly přesto hodně spěchal, aby startovní pole dojel. Po vyjetí z boxů měl ztrátu na vláček asi 40 sekund. V místě nehody to bylo už o šest sekund méně.

Gasly přitom věděl, že v daném místě Sainz boural – cedule, kterou nabral, pocházela z nehody.

Jeřáb zřejmě nečekal, ale musel počítat s tím, že v místě mohou být maršálové nebo jiný problém. Konec konců Sainz po vystoupení z vozu přebíhal přes trať, což také není úplně v pořádku. V daném místě měl tedy zpomalit.

O chvíli později zavlála červená vlajka a Gasly dostal po závodě penalizaci za příliš vysokou rychlost pod červenou vlajkou.