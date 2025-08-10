Komentář: Hamilton se letos zatím trápí. Může za to věk? A bylo na tom Ferrari se Sainzem lépe?

Letošní sezona Lewisovi Hamiltonovi zatím příliš nevychází. Je to náhoda, nebo přirozený vývoj?
Čtrnáct závodů, ani jedno pódium, jen jediná výhra ve sprintu v Číně jako slabá náplast na očekávání. Lewis Hamilton při svém debutu ve Ferrari zatím rozhodně neprožívá pohádku, na kterou se těšili fanoušci i vedení týmu. Sedminásobný šampion působí sklesle i mimo kokpit a stále častěji se objevují hlasy, zda nenastal čas na odchod.
Kde je ale pravda?
Hamilton má své nejlepší závodnické roky za sebou, což ve čtyřiceti letech není nic neobvyklého. Jedná se o zcela přirozený vývoj, který jednoho dne zažije velká spousta profesionálních sportovců (pokud samozřejmě neukončí svojí kariéru „příliš“ brzy).
Jezdecké kvality Hamiltona však byly na vrcholu jeho sil tak vysoko, že i s určitým výkonnostním poklesem je stále hodnotným jezdcem.
Je nicméně zřejmé, že Hamilton „verze (například) rok 2015“ by se do současného trápení nedostal. Nebo si snad dovedete tehdejšího Hamiltona představit, že by měl takový poměr „nevydařených“ závodních víkendů vůči těm „vydařeným“?
Současná technická pravidla mu nesedí, ale v době svých nejlepších časů, by si s nimi jistě pravděpodobně poradil lépe.
Ano, jistě, adaptace na vůz Ferrari také potřebuje svůj čas – přechod do jiného týmu po tak dlouhé éře u Mercedesu nemůže být snadný. Je však fér připomenout, že ani jeho poslední roky u Mercedesu (s výjimkou sezony 2023) nebyly takové, na jaké jsme byli u statisticky nejúspěšnějšího pilota F1 všech dob zvyklí.
Zároveň je třeba poznamenat, že si Hamilton rozhodně nedělá ostudu. Po téměř dvaceti letech v F1 by ostatně musel být nadčlověk, aby si dokázal neustále držet formu.
Často je srovnáván s Fernandem Alonsem, který je ještě o něco starší a zatím nejeví výraznější známky úpadku. Jenže dokázal by i on porazit sám sebe, pokud by se vrátil třeba do roku 2012? Dalším faktorem je, že u Španěla nemáme přímou referenci, protože jeho týmový kolega Lance Stroll nemá takové renomé jako poslední kolegové Hamiltona, a to v čele s aktuálním Charlesem Leclercem. Alonso je navíc spíše výjimka než pravidlo a nelze na jeho základě očekávat, že Hamilton ve 40 letech pojede stejně dobře jako ve 28.
Málokterý pilot mládne... Proto bychom neměli Hamiltonovu kariéru hodnotit na základě této sezony. Nebo děláme to snad v případě Michaela Schumachera a jeho časů u Mercedesu, či u Damona Hilla a jeho angažmá u Jordanu?! V tomto kontextu mi proto příliš nesedí komentáře některých fanoušků, podle nichž Hamilton svými letošními výkony ukazuje, že nikdy nedokázal zazářit ve vozech, které nepatřily mezi absolutní špičku.
Díky zkušenostem Hamilton navíc stále dokáže využívat příležitostí, a proto jeho bodový zisk není ani v jeho dimenzi katastrofální – v pořadí jezdců se drží hned za Charlesem Leclercem a bodová ztráta není dramatická. Čas od času navíc Hamilton dokáže ukázat i svůj ryzí talent a rychlost (například letos v Číně či vloni v Británii)...
Přestože se dnes často ozývá, že Ferrari udělalo chybu, když nahradilo Sainze Hamiltonem, čísla tak jednoznačně nehovoří (minimálně z krátkodobého pohledu).
Při hypotetickém přepočtu by Ferrari, které nyní drží druhou příčku mezi týmy, k dnešnímu dni pravděpodobně nezískalo o mnoho víc bodů, než má, a to ani v případě, že by na své palubě mělo i nadále Sainze (byť tomu nahrává i vývoj letošní sezony a forma Ferrari). V Maranellu by navíc přišli o marketingovou hodnotu, kterou Hamilton přináší (a která byla dost možná velmi důležitým faktorem při jeho příchodu)...
Sainz vs. Hamilton
Za čtyři sezony, kdy byl Carlos Sainz pilotem Ferrari, získal Španěl přibližně 47 % všech bodů stáje z Maranella. V případě Lewise Hamiltona je to po 14 velkých cenách 41 %.
Definitivní obrázek však budeme znát až po konci sezony. Možná se Hamilton ještě nadechne k lepším výsledkům a vedle toho rozhodně nesmíme zapomínat na rok 2026, kdy přijdou nová pravidla. Ta by mohla Hamiltonovi sednout (jak trefně poznamenal Toto Wolff, efektivní využívání energie bude klíčové, což může hrát zkušenému Britovi do karet) a třeba se ještě ukáže, že jeho forma úplně nezmizela.