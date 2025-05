Komentář: Experiment s dvěma zastávkami v Monaku (ne)splnil očekávání. Na čelo závodu naštěstí vliv neměl

Velká cena Monaka už roky bojuje s tím, že na úzkých městských ulicích se prakticky nedá předjíždět. Formule 1 se tento problém letos rozhodla řešit netradičně – pravidlem, které závodníkům přikázalo absolvovat hned dvě zastávky v boxech.

Přiznávám, k podobným experimentům jsem obecně velmi zdrženlivý. Formát šampionátu by měl být co nejvíce jednotný – ať už se jede v Melbourne, Monaku nebo v Monze. Výjimky v pravidlech pro jeden konkrétní závod mohou snadno narušit integritu celého šampionátu.

Dvě zastávky sice přinesly větší míru nejistoty, ale zároveň vedly ke strategiím, které se příčí samotné podstatě závodění. Některé týmy záměrně zpomalovaly tempo, aby vytvořily prostor pro taktické manévry s pit stopy „zdarma“. V jednu chvíli bylo pro jezdce výhodné jet až o pět sekund pomaleji na kolo – a to už je za hranou.

V krajním scénáři mohl závod vyhrát někdo, kdo si druhou zastávku odložil a pak těžil z potenciální červené vlajky. Na tuto variantu vsadil Max Verstappen – kdyby závod deset kol před cílem přerušila nehoda, mohl by díky odložené zastávce vyhrát...

Celkově ale letošní Monako nedopadlo tak, jak jsem se obával. Minimálně prvních šest pozic v cíli odpovídalo tomu, co jsme viděli v kvalifikaci a v samotném závodě, což znamená, že navzdory okolnostem sport „nezaplakal“.

Měli bychom se smířit s tím, že Monako je prostě specifický závod – a že jednou za rok sledovat závod rozhodnutý kvalifikací není katastrofa. I třeba v cyklistice existují „tranzitní etapy“, kde se jen čeká na hromadný finiš – a Tour de France tím netrpí. Důležité je, aby byl výsledek stanoven především díky výkonu na dráze, ne na základě toho, komu lépe vyšlo taktické bingo.

A pokud chce F1 u Monaka udělat změnu, měla by jít víc do hloubky – třeba úpravou samotné trati. Bude to těžké (vzhledem k zástavbě i geografickým omezením), ale rozhodně by to dávalo větší smysl než vymýšlet „umělé“ zásahy, které dělají závod uměle chaotičtější, ale ne férovější.