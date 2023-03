Komentář: Domenicali opět zmínil zrušení tréninků. Proč se show za každou cenu nemusí vyplatit?

Stefano Domenicali o víkendu navštívil závod MotoGP v Portugalsku, kde zamával vlajkou a také rozvířil diskusi o budoucnosti formátu závodního víkendu.

„Jsem zastáncem zrušení volných tréninků, které jsou pro inženýry velmi užitečné, ale veřejnosti se nelíbí,“ řekl Domenicali pro Portugalskou televizi Sport TV.

Liberty Media už dříve „narušila“ desítky let platnou podobnu závodního víkendu a v roce 2021 zavedla sprinty. Po dvou sezónách, kdy jsme měli tři, nás jich letos čeká šest.

Domenicali se už vloni netajil tím, že mu vadí volné tréninky, ve kterých se jen krouží a o nic se nebojuje. Je ochoten akceptovat jeden trénink, ale pak už by se mělo o něco bojovat – třeba o body.

Nejnovější slova šéfa formule 1 určitě neznamenají, že se F1 chystá tréninky úplně zrušit. Podobný krok by týmy určitě nedovolily. Počítačové simulace a simulátory jsou sice stále pokročilejší, ale reálná trať je pořád reálná trať. Týmy používají první tréninky pro otestování nových dílů i získání dat pro kvalifikaci a závod. Jsou o to cennější, že veškeré testy v průběhu sezóny byly v podstatě zrušeny.

Na druhou stranu platí přímá úměra, že čím méně tréninků týmy absolvují, tím menší je předvídatelnost. Dobře patrné je to u víkendů se sprintem. Dokonce i jezdci si na sprintových víkendech pochvalují zejména menší počet tréninků – v pátek je jen jeden a hned po něm se jede kvalifikace.

Ale všeho s mírou. Je otázkou, zda by na dramatickém omezení tréninků opět nevydělaly především velké týmy, které si mohou dovolit lepší nástroje v továrně.

Tenký led

Rizika „větší show“ za každou cenu ale leží jinde. Už dnes to má fanoušek F1 asi nejtěžší ze všech sportovních fanoušků. V sezóně je velké množství závodů, a pokud chce fanoušek vidět živě (jinak to není ono) všechny relace, ve kterých o něco jde, tak musí absolvovat přes 50 přenosů ve 23 víkendech (kvalifikace, závody, sprinty). Nemluvě o tom, že F1 přichází o punc exkluzivity.

Pokud by chtěla F1 rozdávat více odměn za výsledky, může to být hodně kontraproduktivní. Body za vítězství v tréninku nebo třeba za pole position mohou posílit dominanci jednoho týmu a jezdce.

Představte si, že by se letos udělal bod za nejrychlejší čas v pátečních trénincích a dva body za pole position. V součtu tedy 4 další body za víkend. Max Verstappen by získal v průběhu deseti víkendů (samozřejmě ne nutně jdoucích po sobě) o 40 bodů více a o titulu by bylo rozhodnuto o něco dříve.

Uvidíme, kterou cestou se F1 vydá. Spekuluje se také o oddělení sprintů od nedělního závodu. V pátek by se například odjela krátká kvalifikace, která by určila startovní rošt pro sobotní sprint a v sobotu by se pak odjela druhá kvalifikace, která by určila rošt pro nedělní závod.