Komentář: Čtyři důvody, proč byl nynější Bearmanův debut výjimečnější než ten de Vriese v sezoně 2022

Za poslední rok a půl se v F1 hned třikrát stalo, že kvůli zdravotním problémům musel některý tým nahradit svého hlavního jezdce náhradníkem, který byl zároveň debutantem.

Stejně jako v roce 2022 Nick de Vries (náhradník za Alexandera Albona v Monze) a vloni Liam Lawson (náhradník za Daniela Ricciarda v Zandvoortu), měl i o uplynulém víkendu Oliver Bearman (náhradník za Carlose Sainze) k dispozici pouze jeden hodinový trénink na přípravu. Všichni tři přitom svoji roli zvládli nad očekávání dobře.

Na sociálních sítích jsem zaznamenal, že někteří přirovnávají debut Bearmana s výkonem de Vriese s tím, že připomínají, že druhý jmenovaný následně v F1 na svůj skvělý debut již nikdy nenavázal. A že tedy Bearman může dopadnout podobně…

To je sice pravda, ale přesto bych chtěl zmínit několik bodů, díky kterým si myslím, že byl Bearmanův debut v Džiddě, kde mladý Brit zaujal sedmým místem, ještě výjimečnější než deváté místo de Vriese z Monzy (které bylo mimochodem také skvělé).

1) VĚK A ZKUŠENOSTI

Zatímco Nick de Vries startoval do Velké ceny Itálie 2022 jakožto 27letý závodník, Bearmanovi je pouhých 18 let. To je (nejen) v motorsportu obrovský rozdíl. Pro větší kontext – když bylo Nizozemci 18 let, tak závodil v tehdejším Eurocupu dvoulitrové formuli Renault. V tomto bodě nesmíme zapomenout ani na fyzickou vyspělost – nutnou k absolvování celé velké ceny.

S věkem samozřejmě souvisí zkušenosti. Je obrovský rozdíl, pokud prožíváte premiéru v F1 v situaci, kdy za sebou máte dvě sezony v F4, jednu v F3 a jednu v F2 (případ Bearman), nebo téměř 11 sezon okruhového závodění, které zahrnovaly účast ve WEC, F2 či roli rezervního pilota týmů F1.

2) TRAŤ

Trať v Džiddě, kde debutoval Bearman, patří k nejnebezpečnějším a nejnáročnějším okruhům v F1. Myslím, že neexistuje příliš náročnějších okruhů k premiéře v královně motorsportu. Monza oproti tomu patří v rámci F1 k lehčím okruhům.

3) FERRARI

Každý debut v F1 je náročný, ale pokud při té příležitosti jezdec usedne do rudého vozu Ferrari, je ještě pod větším drobnohledem. Nováček, nenováček, pilot Scuderie musí podat výkon hodný jezdce F1, což Bearman splnil – přestože na něj byla upřena velká pozornost.

4) TÝMOVÝ KOLEGA

Po debutu de Vriese se hodně mluvilo o tom, jakým způsobem si Nizozemec poradil s týmovým kolegou a že ho jasně předčil. To se Bearmanovi nepodařilo, ale i zde musíme zmínit kontext – zatímco de Vries jel po boku Nicholase Latifiho, mladý Brit měl za kolegu Charlese Leclerca, jednoho z nejlepších jezdců současnosti.

Přesto z porovnání s ním nevyšel vůbec špatně – v kvalifikaci na monackého pilota ztratil na těžké trati asi 5 desetin, což je srovnatelné s rozdíly, které mezi sebou měli Fernando Alonso a Lance Stroll či Júki Cunoda a Daniel Ricciardo.

V závodě Bearman za Leclercem zaostal asi o 24 sekund – velmi dobře si však vedl ve druhé polovině závodu, během které na kolegu ztrácel jen něco kolem dvou a půl desetiny na kolo.