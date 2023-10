Komentář: Co pro nás máte, pane Andretti?

Uvidíme Andrettiho skutečně na startovním roštu a stane se tak v roce 2025?

Michael Andretti dostal zelenou od FIA. Splnil přísná kritéria, ale ještě nemá vyhráno. Nyní začínají jednání se samotnou F1. Přestože se jedná o americký tým, majitelé F1 nejsou z nového týmu až tak nadšení. Ještě hůře jsou na tom týmy. Nového soupeře nechtějí.

Liberty Media se nikdy netajila tím, že chce prorazit na americkém trhu. Letos nás čekají na území USA hned tři závody. Popularita F1 v USA, kde to neměla nikdy snadné, roste ale je pořád relativně malá.

Podle ESPN sledovalo závod F1 v roce 2022 v průměru 1,21 milionu diváků, což byl nárůst o 28 % ve srovnání s předchozím a rekordním rokem 2021.

To je o něco méně ve srovnání s IndyCar. Například NASCAR ale sleduje v průměru kolem 3 milionů diváků.

Kromě rostoucího počtu závodů udělal kus práce také seriál Drive to Survive od Netflixu.

Americký tým a americký jezdec

K lepší popularitě sportu by samozřejmě mohla přispět i situace na startovním roštu. V letošní sezóně máme na trati Logana Sargeanta a už pár let máme ve F1 také americký tým. Jejich vliv je však spíše zanedbatelný. Sargeant nebodoval, jezdí na chvostu pole a spekuluje se o jeho konci.

Vazby Haasu na USA nejsou tak viditelné, aby dokázal oslovit výraznou část amerického publika. Tým sídlí z části v Británii, z části v Maranellu. Do F1 nepřivedl ani amerického jezdce a ani významné americké sponzory.

Pokud by do F1 vstupoval tým, který může zvýšit zájem na některém z klíčových a lukrativních trhů, tak by bylo nadšení vedení F1 mnohem větší.

Formule 1 ale až na výjimky (jako například Ferrari) generuje zájem fanoušků spíše prostřednictvím jezdců. To je první problém.

Pokud použijeme menší nadsázku, tak pokud by do F1 chtěla vstoupit Tesla Elona Muska, tak by vedení F1 projevilo větší nadšení. Musk by přinesl příběh, zájem médií, kontroverze. Vše můžete v konečném důsledku převést na dolary. Tesla by se ale hodila spíše do formule E, o které mimochodem ještě nedávno Musk ani nevěděl, že existuje...

Něco podobného by možná platilo také třeba pro Apple. Firma se věnuje vývoji autonomních aut, takže nějaké styčné plochy bychom našli. Apple by se ale samozřejmě více hodila role sponzora či spolumajitele týmu. A nakonec si možná vybere ještě jinou roli, která mu sedí nejvíce – spekuluje se, že chce za 2 miliardy dolarů koupit práva na vysílání F1.

Andretti je významnou osobou a firmou v motorsportu a navíc přichází ve spolupráci s Cadillacem, který je součástí General Motors. V první fázi ale bude Cadillac pouze partnerem a ne výrobcem pohonné jednotky. To by se mohlo v budoucnu změnit, ale potvrzeno to zatím není.

Přínos Andrettiho pro americký trh i F1 celkově nemusí být příliš velký. Ale uvidíme, s čím přijde, jaké partnery a další prvky přinese. Vedení F1 ale zatím vypadá skepticky.

Také platí, že vyšší počet týmů neznamená pro F1 automaticky vyšší příjmy. Série potřebuje spíše kvalitní souboje na čele než kvantitu.

Malá a velká pizza

Týmům nový účastník vadí z poměrně logických důvodů. F1 má po mnoha změnách relativně dobrý finanční model. Byly zavedeny rozpočtové stropy, došlo k novému rozdělení příjmů a zájem o F1 globálně roste.

F1 má tři zdroje příjmů: platit musí televize za možnost F1 vysílat, dále okruhy za to, že u nich F1 jezdí. Třetí zdroj lze označit jako „ostatní“. Patří sem například předplatné F1 TV, příjem od partnerů apod.

Získané peníze se dělí mezi F1 a týmy. V případě týmů jde o základní příjem za účast, různé bonusy a samozřejmě odměny za pořadí v Poháru konstruktérů.

Pokud to zjednodušíme, jde o 10 dílů. Nemusíte mít matematiku v malíku, abyste věděli, že když pizzu (to není narážka na Ferrari) rozdělíte na 11 místo 10 kousků, tak jednotlivé kousky budou menší. Řešení? Jediné přijatelné je takové, že nová pizza bude větší než ta předešlá.

Aby se každý dobře najedl a odradili se nezvaní hosté, zavedly Concordské dohody speciální vstupní poplatek. Andretti bude muset zaplatit 200 milionů dolarů – každý tým dostane 10 milionů. Podle týmů to ale kompenzuje propad příjmů jen v prvních několika letech a hodnota F1 je dnes vyšší. Poplatek by měl být podle nich nejméně 3krát větší.

Z různých prohlášení a reakcí je patrné, že týmy by neměly problém přivítat dalšího účastníka, pokud by jeho příchod znamenal přínos. Jak jsme ale už nastínili, v případě Andrettiho je to minimálně diskutabilní.

Otázkou je, zda a jak má F1 možnost Andrettiho odmítnout. Podle Sky Sports budou jednání probíhat „měsíce“.

Andretti chce být na startovním roštu v roce 2025, což je hodně ambiciózní cíl, ale současně je to poslední rok platnosti současných komerčních dohod. Pokud by do F1 vstoupil později, mohlo by to být za jiných podmínek pro nové týmy, což se nemusí týkat jen zmíněného poplatku.

Týmy začínají pracovat na voze většinou okolo března, ale to je obvykle ostrý start vývoje. Na některých věcech se pracuje už dříve. Dokonce i pokud by Andretti stihl vůz pro sezónu 2025 připravit, bude hodně zajímavé sledovat, jakou bude mít formu.

V roce 2026 navíc přijdou velké změny – budou jak nové pohonné jednotky, tak také nové vozy. Andrettiho by tak čekala práce na dvou projektech současně, na což nemusí mít potřebné kapacity.

Sečteno. Pokud Andretti do F1 vstoupí, jeho přínos nemusí být velký, ale z komerčního hlediska F1 poškodí, protože týmy dostanou ze zmíněné pizzy méně peněz. Pokud by ale F1 Andrettiho odmítla, bude to skandál, který F1 poškodí a může skončit u soudu. Andretti by pak mohl žádat také o odškodné, protože utratil a ještě utratí velké množství peněz.

Čekají nás hodně zajímavé měsíce...