Komentář: Cadillac zvolil rozumnou cestu. Dvojice Bottas/Pérez zní jako správná volba

Nová stáj Cadillac se v otázce jezdecké sestavy nepustila do risku, ale vsadila na jistotu. Valtteri Bottas a Sergio Pérez přinášejí zkušenosti, výsledky i respekt – a ukazují, že americký tým to s úspěchem ve formuli 1 myslí vážně.
Cadillac se vydal cestou, která dává smysl. Do svých monopostů posadí Valtteriho Bottase a Sergia Péreze – tedy dvojici jezdců, kteří mají za sebou bohatou kariéru, pódiová umístění a status vicemistrů světa. Sympatické je, že tým nesáhl po placených nováčcích, ale po prověřených jménech.
Není obvyklé, aby úplně nový tým do šampionátu vstoupil s takto zkušenou dvojicí. Cadillac tím ukazuje, že nechce být jen do počtu, ale chce se od začátku měřit s nejlepšími. Tým se také nenechal svést k čistě americké volbě – jednak by ji limitovala pravidla o superlicenci, ale hlavně by to nemuselo dávat sportovní logiku.
Bottas i Pérez budou mít při premiérovém startu za Cadillac 36 let a své nejlepší roky už pravděpodobně za sebou. Přesto může právě nová výzva oba znovu nakopnout. Loňská sezona byla pro oba zklamáním, Bottas se ale udržel v rytmu díky roli rezervního jezdce Mercedesu, zatímco Pérez dobíjel baterky s rodinou.
Ano, někdy se sázka na veterány nevyplácí. Cadillac ale potřebuje především zkušenosti, stabilitu a postupný růst. Pro mladého jezdce by angažmá v úplně novém týmu nebylo ideální. Bottas a Pérez jsou proto logickou a rozumnou volbou. Teď je na Cadillacu, aby k solidnímu základu přidal i konkurenceschopnou techniku.