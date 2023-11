Komentář: Bez zásahu vyšší moci i spravedlnosti. Závod v Las Vegas nasvítil hned dva problémy F1

... tou první je harmonogram. Kvůli zpoždění pátečního druhého tréninku a logistickým problémům (smlouvy, hodiny řidičů autobusů apod.) byli fanoušci vyhnáni z okruhu.

Formule 1, která byla v Las Vegas promotérem, na to reagovala tím nejhorším možným způsobem – neomluvila se a fanouškům dala slevový poukaz do obchodu. Upřímně řečeno neznáme fanouška, který by návštěvu závodu a pohled na vozy F1 vyměnil za tričko. F1 se měla omluvit, vrátit peníze nebo dát slevový poukaz na další rok. Královna motorsportu, ve které se točí miliardy, se někdy k fanouškům chová poněkud neomaleně.

Diskutuje se ale také o změně harmonogramu, aby kvalifikace a druhý trénink nezačínali o půlnoci. Ale jde také o závod. Stačí červené vlajky, delší přestávka a závod skončí někdy nad ránem. Samozřejmě je to těžké, protože jde o kompromis mezi pozdní hodinou v Las Vegas a brzkou hodinou v Evropě.

Tak je pozdravujte...

Další problém nastal v neděli hned po startu. Formule 1 v poslední době ráda uděluje penalizace a mění pořadí za traťové limity. Jezdec získal neférovou výhodu, a tak dostává trest, který je násobněkrát větší. Výjezdem mimo trať (pokud je tam vhodná kamera!) získáte výhodu pár desetin, za kterou pak dostanete 5 sekund. Při dalším porušení dalších pět sekund atd.

Ve společnosti i sportu je správné, že trest je větší než potenciální zisk. Ve F1 to ale někdy neplatí. Pokud si na startu zkrátíte trať nebo vytlačíte soupeře, jako to udělal Verstappen, dostanete stejných pět sekund. V některých případech, jako je start a tratě, na kterých se hůře předjíždí, může mít zisk větší hodnotu než následný trest.

V duchu pravidel by sportovní komisaři neměli posuzovat následky a důsledky, ale v tomto případě je špatně pravidlo jako takové. Řešení? Jezdec by neměl mít možnost ale naopak povinnost pozici na příkaz sportovních komisařů vrátit.

Samozřejmě je zde problém v časování – vyšetřování nějakou dobu trvá a mezitím se situace na trati může změnit – jezdec předjede další soupeře, nebo ještě hůře – „nelegálně“ předjetý soupeř se začne propadat, zajede do boxů nebo odstoupí. Není to ale neřešitelná situace – je možné definovat několik scénářů a to včetně časového trestu jako poslední možnost.

Na druhou stranu k podobným incidentům nedochází příliš často. Větší problém přišel už v pátek...

Bez zásahu vyšší moci

Carlos Sainz na začátku prvního tréninku najel na uvolněný kryt kanálu a poškodil si vůz. Je dobré připomenout, že to nebyl první podobný případ na městské trati a je otázkou, zda si to F1 nemohla více ohlídat.

Vůz F1 je už z definice posazen velmi nízko a „na podlaze“ je kvůli těžišti nejen řada komponent ale i samotný jezdec. Od tratě je dělí nedávno proslavená deska a poměrně tenká karbonová podlaha. Šlo tedy o dost nebezpečnou nehodu.



Trosky ze Sainzova vozu.

Foto: Getty Images / Chris Graythen

Nehoda měla finančí i sportovní následky. Ferrari muselo vyměnit některé komponenty a nasadit třetí baterii, za což Sainz dostal penalizaci 10 míst. Samozřejmě nevíme, kde by dojel bez této penalizace (která nepřímo vedla i k nehodě v první zatáčce), ale pokud Ferrari v neděli nezíská druhé místo v Poháru konstruktérů a budou mu chybět 2, 3 nebo 4 body, mohou být finanční následky pro tým ještě větší.

Sportovní komisaři, kteří jsou tak nějak na ráně a někdy fungují jako hromosvod fanouškovských i týmových emocí, postupovali správně. Sainzovi nemohli dát žádnou výjimku. Pravidla neznají nic jako zásah vyšší moci nebo odpuštění penalizace „ze soucitu“.

Abychom byli přesní – se zásahem vyšší moci FIA v pravidlech (sportovním řádu) pracuje, ale netýkají se odpuštění penalizací.

Generální ředitel AlphaTauri Peter Bayer, který dříve pracoval pro FIA a podílel se na formulaci pravidel, potvrdil, že týmy zablokovaly změny týkající se penalizací na startovním roštu.

„Když jsem působil na opačné straně, vedli jsme spoustu diskusí o tom, zda bychom měli mít klauzuli o vyšší moci,“ řekl Bayer pro Autosport.

„Ve skutečnosti to byly týmy F1, které si ve své snaze o dokonalost, ale také pro maximální paranoiu, myslely, že pokud někdo bude moci aplikovat vyšší moc, bude mít velkou moc, protože spousta lidí by se pravděpodobně na vyšší moc dovolávala v mnoha případech.“

„Proto si řekli: ‚Neotvírejme Pandořinu skříňku‘. V tomto případě musím říct, že pokud bychom byli jako tým požádáni, tak bychom Ferrari podpořili. Opravdu to nebyla jejich chyba.“

Problém je ale mnohem širší. Jezdci mohou v sezóně nasadit tři komponenty a některé dokonce jen dvě. Podobné omezení je správné, protože vede ke snížení výdajů, je v duchu „udržitelnosti“ a také vytváří férovější podmínky. Nová baterie příliš mnoho výhod nepřinese – snad jen teoreticky nižší pravděpodobnost poruchy, ale nový spalovací motor znamená o něco vyšší výkon. Proto ho týmy nasazují na tratích, které jsou náročné na výkon. Pokud by neexistoval limit, velké týmy by nasadily více motorů a měly výhodu na menší týmy.

Max Verstappen letos odjel v závodech nejvíce – 6391 km. Celkově nejvíce odjel Sainz – 14 228 km. Z toho si můžete snadno spočítat, kolik kilometrů musí komponenty vydržet. Situace je ale reálně složitější. Motory se různě střídají, starší komponenty se používají v pátečních trénincích apod.

Pokud musíte komponentu odepsat dříve, tam máte problém a penalizaci se nevyhnete. V praxi to pak znamená, že jezdec startuje jinde, než se kvalifikoval a to je zase v rozporu s filozofií, že F1 má být pro fanouška dobře pochopitelná.

Co se může stát? Může dojít k poruše, což je samozřejmě vina výrobce nebo týmu, ale „trestem“ je obvykle už jen to, že jezdec nekončí závod. K převodovce se dnes přistupuje stejně, ale v minulosti musela vydržet určitý počet závodů. Pokud jezdec závod nedokončil, mohl v dalším závodě nasadit novou. Prvek spolehlivosti tedy byl v pravidlech zakomponován a existovala výjimka.

Kromě poruchy ale může dojít třeba také ke kolizi, nebo dokonce k situaci, kterou jsme viděli ve Vegas.

Řešením může být samozřejmě navýšení počtu komponent, ale to je v rozporu s výše popsanými filozofiemi. Alternativou by mohlo být zavedení jakéhosi žolíku – tým by mohl každou komponentu jednou v sezóně vyřadit „z bazénu“. Tým už by ji nesměl nikdy použít. Daná komponenta by se pak nepočítala do limitu. Pokud by tak Ferrari vyřadilo druhou baterii, nasadilo by sice třetí, ale formálně znovu druhou.

Zatím se ale v této záležitosti žádné řešení nerýsuje. V roce 2026 by měli mít jezdci k dispozici komponent více – v tomto případě ale jen dočasně z důvodů zavedení nových pohonných jednotek.