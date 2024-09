Komentář: Antonelli rovnou do Mercedesu? Risk, ale mnoho lepších možností (nejspíš) nebylo

Mercedes se rozhodl zariskovat a od sezony 2025 do svého vozu posadí osmnáctiletého nováčka. Jde o správné rozhodnutí?

V příští sezoně v F1 uvidíme na začátku sezony hned dva teenagery: jedním bude Oliver Bearman, druhým pak Andrea Kimi Antonelli.

Zatímco v případě o rok staršího Bearmana nejsou o jeho angažmá v Haasu vedeny žádné větší spory, u 18letého Antonelliho to neplatí.

Kritici hovoří o tom, že by nezkušený Antonelli neměl pro úvod své kariéry v F1 dostat šanci hned u top týmu, který má ty nejvyšší ambice. Kromě absence zkušeností je Italovi vyčítáno i to, že do Mercedesu nastoupí po jedné sezoně ve formuli 2, v níž nepatřil mezi úplně nejužší špičku.

Všechny tyto argumenty jsou pravdivé, stejně tak i to, že se rodák z Boloni tu a tam dopouští nějaké chyby, mezi něž můžeme zařadit i jeho nehodu z úvodu prvního tréninku na GP Itálie.

Na druhou stranu je třeba uvést i důvody, proč se Mercedes v čele s Totem Wolffem odhodlal k tomu, aby dal šanci takovému mladíkovi, o jehož talentu jsou naprosto přesvědčeni:

Příliš dlouho „utopený“ Russell. Mercedes se v případě Antonelliho chtěl jistě poučit ze situace, kterou prožil s Georgem Russellem. Brita totiž nechal tři roky jezdit ve slabém Willimsu, což sice Russellovi pomohlo k zisku zkušeností, ale jeho vývoj roky v pomalém monopostu, jezdícím v hlouby startovního pole, příliš neurychlily.

Kdo místo něj? Mercedes se pro sezonu 2025 jistě snažil získat služby Maxe Verstappena, ale nakonec jej nepřesvědčil. Na jezdeckém trhu tak zbývalo jediné jméno, u kterého by byla zajištěna kvalita – Carlos Sainz. Jednalo by se však nejspíše pouze o krátkodobou spolupráci (kvůli případnému nasazení Antonelliho v roce 2026), takže těžko soudit, zda by o ni měl Španěl vůbec zájem.

Kam jinam s Antonellim? Případ jiného supertalentu, Maxe Verstappena, ukázal, že se sázka na brzký vstup do F1 může hodně vyplatit. Nizozemec sice z počátku své kariéry v královně motorsportu dělal chyby, ale ty kompenzoval skvělými výkony. Nerozumím úplně tomu, kdo zpětně haní první sezony Verstappena v F1. Podle mě je zvládl bravurně, navzdory několika přešlapům. Ano, Daniel Ricciardo jej v roce 2017 zastínil, ale tehdy byl na vrcholu kariéry, zatímco dnes třínásobný šampion byl teprve 19letý mladík (po většinu sezony). Výhodou Verstappena každopádně bylo, že mohl začít v tehdejší Scuderii Toro Rosso, což byla výborná destinace na úvod kariéry (mohl pravidělně získávat body, ale nebyl pod tlakem velké stáje). Nyní by se sice pro Antonelliho teoreticky nabízel Williams, ale otázkou je, zda by jej třeba na rok přijal – boss britské stáje James Vowles již několika svými kroky naznačil, že nechce dělat nikomu béčkový tým...

Rok 2026. V sezoně 2026 začnou v F1 platit nová technická pravidla - velmi rozdílná oproti těm současným. I to je důvod, proč Mercedes neponechá Antinelliho v F2 ještě o jednu sezonu déle.

Suma sumárum? Podle mě dává přestup Antonelliho do Mercedesu logiku, byť se dá očekávat, že bude Ital v roce 2025 hodně chybovat. Věřím ale, že se mu to (a i Mercedesu) v pozdější fázi kariéry vrátí – za pár let totiž bude zkušeným závodníkem, který přitom bude stále velmi mladý (pokud nedojde v jeho kariéře v neočekávanému zvratu). Úplně stejně jako je tomu nyní u Verstappena.

A že nedává smysl do Mercedesu posílat jezdce, který ani nevyčnívá v F2? Opět je potřeba dodat kontext...Antonellimu bylo ještě před pár dny 17 let a oproti nejlepším současným jezdcům v F2 mu chybí minimálně dva až tři roky vývoje. Přesto s nimi dokáže držet krok. I to je důvod, proč v něm v Brackley vidí budoucího Verstappena.