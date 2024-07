Komacu si pochvaluje zpětnou vazbu od Hülkenberga i současnou formu týmu

V roce 2018 skončil Haas na pátém místě. Letos měl být poslední – tak mluvil i nový šéf týmu před začátkem sezóny. Nakonec to ale tak špatné není a Haas je v boji o šesté místo, což by byl druhý nejlepší výsledek v historii týmu.

Ajao Komacu si pochvaluje poslední závody, vylepšení ale i sezónu jako celek. Zdůraznil, že předtím tým získal hodně 11. nebo 12. míst, takže poslední výsledky nejsou až tak velkým překvapením.

V Silverstonu zajel Hülkenberg v kvalifikaci šestý nejlepší čas. „To je něco, co mě velmi těší,“ řekl Komacu pro formu1a.uno. „Kvalifikovat se s naším vozem na šestém místě, před oběma ferrari a Pérezem. Všechno jsme měli ztratit, že? Dobře, ztratili jsme pár pozic na startu, ale každé naše rozhodnutí bylo správné. Byl to výsledek týmové práce, ta se také zlepšuje, a komunikace s jezdci, informování jezdců o širším obraze. Zlepšuje se všechno, není to jen jedna věc. Jsem moc rád, že se nám podařilo udělat všechna ta správná rozhodnutí se správným načasováním a nasadit správné pneumatiky, a pak dojet na šestém místě.“

„V kvalifikaci Nico ztratil v jedné zatáčce asi tři desetiny, takže kdyby dal kolo dohromady, zajel by 26,1 s. Myslím, že ztráta na pole position je asi nejmenší za celou historii týmu Haas F1. Řekl bych, že jsme nikdy nebyli tak blízko pole position (na suchu), co se týče delty času na kolo. Je povzbudivé, že se nám daří snižovat ztrátu.“

„Myslím, že je to poprvé v historii Haasu, kdy se skutečně zlepšujeme v průběhu celé sezóny! Takže je to úžasné. A klukům to dodává spoustu sebedůvěry, že to dokážeme.“

„Ve dvou závodech jsme získali 20 bodů a máme teď 27 bodů, což je více než dvojnásobek toho, co jsme měli za celou minulou sezónu. A jsme jen čtyři body za RB. V určité fázi, kdy RB měl 30 bodů, jsme my měli sedm bodů – rozdíl byl 23 bodů a byli jsme mimo hru. Teď jsou to najednou jen čtyři body. Rád bych si myslel, že můžeme získat body v každém závodě. To platilo před touto modernizací a určitě to platí i s touto modernizací, i když nevím, s kolika dalšími upgrady přijdou ostatní, a navíc nás čeká úplně jiný okruh.“

Zpětná vazba Hülkenberga

Komacu ocenil zpětnou vazbu od Nica Hülkenberga. „Dívali jsme se na výkon ve středních rychlostech. Snažili jsme se to zlepšit. A Nico to hned cítil, což bylo skvělé.“

„V prvním tréninku jsme Nicovi nasadili základní verzi a ve druhém zcela nový balíček s vylepšeními, protože Nico má opravdu dobrý cit, je velmi přesný. Když pak Nico řekne, že to hned cítil, něco to znamená. Získávání dat je jedna věc, ale cit jezdce – to je ten nejdražší senzor, který máte v autě! Takže to bylo úžasné.“

Magnussen jezdil v Silverstonu se starší podlahou. Tu novou poškodil Bearman v prvním tréninku při výletu v 15. zatáčce. Tým podlahu opravil, ale data byla nejednoznačná. „Kevin byl s vozem nespokojený, bez důvěry ve vysoké rychlosti. V pátek večer máte jedinou šanci, takže jsme si řekli, že se vrátíme ke starší specifikaci. Podle mě šlo o dobré rozhodnutí.“